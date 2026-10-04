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Kaynak: AA

Latin Amerika’nın dev ekonomisi Brezilya’da kader seçimi başladı. Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE) verilerine göre 158 milyon 765 bin 543 seçmen; devlet başkanı, eyalet valileri, Temsilciler Meclisi üyeleri ve Senato’nun üçte ikisini belirlemek üzere sandık başına gidiyor.

Devlet başkanlığı seçiminde adaylardan herhangi birinin geçerli oyların yüzde 50’sini aşamaması halinde ilk iki aday, 25 Ekim tarihinde düzenlenecek ikinci turda yeniden karşı karşıya gelecek.

ANKETTE KAFA KAFAYA YARIŞ: LULA AZ FARKLA ÖNDE

Seçimin ana ekseni İşçi Partisi’nin (PT) adayı mevcut Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile Liberal Parti’nin (PL) adayı sağcı senatör Flávio Bolsonaro arasında yaşanıyor.

Datafolha’nın seçimden bir gün önce yayımladığı son araştırmaya göre:

Luiz Inácio Lula da Silva: Yüzde 45

Flávio Bolsonaro: Yüzde 42

Adaylar arasındaki 3 puanlık farkın araştırmanın hata payı sınırları içinde kalması, seçimin ikinci tura kalma ihtimalini güçlendiriyor.

İKİ FARKLI VİZYON VE SİYASİ ÇATIŞMA

80 yaşındaki Lula da Silva, 2003-2010 yıllarındaki iki dönemi ve 2023'te başlayan üçüncü başkanlığının ardından 4. kez seçilmek istiyor. Kampanyasını Bolsa Família sosyal yardımlarının artırılması, Amazonların korunması ve ekonomik egemenlik üzerine kuran Lula, seçimi "demokrasi ile barbarlık arasındaki mücadele" olarak nitelendirdi.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu olan Flávio Bolsonaro ise babasının sağcı siyasi çizgisini ve sert güvenlik vaatlerini temsil ediyor. Babası Jair Bolsonaro, 2022 seçimlerindeki yenilgisinin ardından iktidarda kalmak amacıyla darbe girişiminde bulunmaktan mahkûm edilmişti.

DIŞ POLİTİKA VE ABD MÜDAHALESİ TARTIŞMASI

Kampanya sürecine damga vuran bir diğer başlık ise dış müdahale tartışmaları oldu. Lula, "Brezilya kimsenin arka bahçesi değildir" çıkışıyla ülkenin bağımsız dış politikasını, BRICS içindeki konumunu ve Çin ile ilişkilerini koruma vurgusu yaptı. Flávio Bolsonaro ise ABD Başkanı Donald Trump'a olan yakınlığı ve babasının siyasi mirasıyla öne çıktı.

Elektronik oy kullanma sistemi sayesinde, sandıkların Brezilya saatiyle 17.00'de kapanmasının ardından ilk resmi sonuçların kısa sürede açıklanması bekleniyor.