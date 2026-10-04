SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi

Türk-İş tarafından açıklanan son verilerde açlık sınırının 37 bin TL’ye, yoksulluk sınırının ise 123 bin TL’ye ulaştığına dikkat çeken Ete, mevcut ekonomik tabloda sabit gelirli vatandaşın bıçağın kemiğe dayandığı zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.