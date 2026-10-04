Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi

SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi

Sosyal güvenlik ve çalışma hayatının gündemindeki maddeleri değerlendiren SGK Uzmanı Dilek Ete, milyonlarca emekli ve çalışan tarafından merakla beklenen seyyanen zam ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. OVP hedeflerine dikkat çeken Ete, hükümetin zam için izleyeceği takvimi işaret etti.

Kaynak: Diğer
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SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi - Resim: 1

Ekonomik kriz ve derinleşen geçim sıkıntısı karşısında mevcut emekli maaşlarının yetersiz kaldığını vurgulayan Sosyal Güvenlik Uzmanı Dilek Ete, katıldığı Youtube yayınında yaptığı açıklamada emeklilerin tek çıkış yolu olarak gördüğü "seyyanen zam" beklentisini masaya yatırdı.

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SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi - Resim: 2

Türk-İş tarafından açıklanan son verilerde açlık sınırının 37 bin TL’ye, yoksulluk sınırının ise 123 bin TL’ye ulaştığına dikkat çeken Ete, mevcut ekonomik tabloda sabit gelirli vatandaşın bıçağın kemiğe dayandığı zorlu bir süreçten geçtiğini ifade etti.

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SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi - Resim: 3

Açıklanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) içeriğinde emekli ve çalışanları rahatlatacak adımlardan ziyade prim gelirlerini artırma ve mali dengeyi koruma hedeflerinin öne çıktığını belirten Ete, kısa vadede yüzleri güldürecek bir düzenleme beklemediğini dile getirdi.

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SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi - Resim: 4

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikaları nedeniyle yıl sonuna ilişkin seyyanen zam beklentilerinin zayıfladığını aktaran uzman isim, gözlerin doğrudan seçim takvimine çevrilmesi gerektiğini söyledi.

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SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi - Resim: 5

Seyyanen zam düzenlemesinin eninde sonunda hayata geçeceğini ancak bunun zamanlamasının doğrudan seçim ekonomisiyle ilişkili olduğunu belirten Dilek Ete, şu ifadeleri kullandı:

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SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi - Resim: 6

"Önümüzde bir seçim süreci var. Hükümetin seçimden önce emeklilere ve çalışanlara kesinlikle seyyanen bir zam yapacağını söyleyebilirim''

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SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi - Resim: 7

''Ancak Orta Vadeli Program'daki sıkılaşma nedeniyle bu adımın yıl sonuna kadar atılması zor görünüyor. ''

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SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi - Resim: 8

''Temmuz 2027 veya 2027 yılının sonu, bu seyyanen zam veya köklü oran düzenlemesi için en güçlü tarih olarak öne çıkıyor."

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SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi - Resim: 9

Geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi önünde yaşamına son veren emekli polis memuru Seyfettin Çilesiz’in acı durumuna da değinen SGK Uzmanı,

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SGK Uzmanı Dilek Ete seyyanen zam için tarih verdi - Resim: 10

siyasilerin halkın sahada yaşadığı çaresizliği acilen görmesi ve bu adımları geciktirmeden atması gerektiğinin altını çizdi.

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