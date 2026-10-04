Araştırma şirketi Epoch AI verilerine göre, AI kullanım maliyetlerindeki gerileme temposu lityum iyon batarya, DNA dizileme ve bilgi işlem donanımlarındaki tarihsel fiyat düşüşlerinin açık ara önüne geçti.

Yapay zeka teknolojisinde maliyetler son yıllarda benzeri görülmemiş bir hızla geriliyor. Araştırma kuruluşu Epoch AI tarafından yayımlanan kapsamlı rapor, yapay zekanın genel kullanım fiyatından ziyade, bir modelin belirli bir başarı seviyesine ulaşma maliyetindeki radikal düşüşü gözler önüne seriyor. Ölçüm için bilim ve matematik gibi alanlarda lisansüstü düzeyde sorular barındıran GPQA Diamond gibi zorlu test kriterleri baz alınıyor.

Rapordaki verilere göre, Ocak 2025'te GPQA Diamond testinde yüzde 75 başarı oranına ulaşan GPT o3 modeli soru başına yaklaşık 0,30 dolar maliyet çıkarıyordu. Yaklaşık 1,5 yıl sonra aynı yüzde 75 başarı seviyesine ulaşan GPT-5.6 Luna modeli ise soru başına 0,0004 dolar maliyetle çalışabiliyor. Bu durum, maliyetin eski seviyesinin 750'de 1'ine inerek yaklaşık yüzde 99,87 oranında azaldığını gösteriyor. Süreçteki ivmelenmede yeni modellerin daha az işlem gücü ve token kullanabilmesi ile geliştirilen verimli sistemler belirleyici rol oynuyor.

DİĞER TEKNOLOJİLERE AÇIK ARA FARK ATTI

Epoch AI'ın diğer teknolojilerle yaptığı karşılaştırmalara göre, lityum iyon bataryaların maliyeti 1991-2024 yılları arasında yaklaşık 100 kat düşerken, DNA dizileme teknolojisindeki belirgin ucuzlama 20 yıldan uzun bir sürede gerçekleşti. Bilgi işlem maliyetleri ise yaklaşık 60 yıllık bir periyotta yüz milyarlarca kat azaldı. İncelemeler, yapay zekadaki maliyet düşüş hızının DNA dizilemeden yaklaşık 4 kat, lityum iyon bataryalardan ise 18 kat daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

DÜŞÜŞ HIZI GÖREVLERE GÖRE DEĞİŞİYOR VE ZAMANLA YAVAŞLIYOR

Söz konusu maliyet gerilemesi her görev türünde aynı seyri izlemiyor. Matematik ve satranç gibi farklı test başlıklarında yapılan incelemelerde, bazı alanlarda düzenli düşüş yaşanırken bazı alanlarda maliyetlerin uzun süre sabit kalıp sonradan aniden düştüğü gözlemleniyor.

Bununla birlikte, maliyetlerdeki düşüş temposunun zaman içinde yavaşladığı tespit edildi. İncelenen 5 farklı test kriterinde başlangıçta çeyrek başına yüzde 66 seviyesinde olan düşüş oranı, iki yılın ardından yüzde 32 seviyesine geriledi. Yavaşlamaya rağmen mevcut oranlar, yapay zeka sektörünün halen sıra dışı bir ucuzlama hızı sunduğunu kanıtlıyor.