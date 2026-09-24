Yahşihan Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı.

Soruşturma kapsamında eski Yahşihan Belediyesi İmar Müdürü Ulaş Biçer'in ev ve araçları ile Bodrum'da bulunan lüks yatına el konuldu.

Yahşihan soruşturmasında yeni gelişme: Ev, araç ve lüks yata el konuldu - Resim : 1

ULAŞ BİÇER'İN LÜKS YATINA EL KONULDU

Yürütülen soruşturma çerçevesinde Ulaş Biçer'in mal varlıklarına yönelik işlem gerçekleştirildi. Biçer'in evi ve aracının yanı sıra Bodrum'da bulunan lüks yatına da el konuldu.

Yahşihan soruşturmasında yeni gelişme: Ev, araç ve lüks yata el konuldu - Resim : 2

Soruşturma kapsamında eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un evinde bulunan paralar da incelendi. Evde bulunan paralar sayıldıktan sonra adli emanete alındı.

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GAZETECİNİN EVİNDE DOLAR BULUNDU

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Ö.Ö.'nün evinde de bir miktar dolar bulunduğu öğrenildi.