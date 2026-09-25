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Kaynak: Haber Merkezi

Kırıkkale / Savaş Atıcı / Yeniçağ



Kırıkkale'de şafak vakti dev operasyon, adli makamlar ve emniyet güçleri düğmeye bastı. Yahşihan Belediyesi bünyesindeki usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarına ilişkin yürütülen geniş çaplı adli soruşturma kapsamında sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Emniyet ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyon sonucunda aralarında belediye personeli ve ilgililerin de bulunduğu tam 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari durumdaki 3 zanlının yakalanması için geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.