Teknoloji devi Microsoft’un oyun sektöründeki en büyük kozu olan Xbox Game Pass, tarihinin en zorlu dönemlerinden birini geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde şirkette yaşanan toplu işten çıkarmalara dair açıklamalarda bulunan yeni CEO Asha Sharma, Game Pass platformunun hedeflenen oranda büyümediğini itiraf etmişti. Ortaya çıkan yeni finansal analizler ve raporlar, popüler abonelik servisinin milyonlarca üye kaybettiğini ve tehlikeli bir duraklama dönemine girdiğini net bir şekilde gözler önüne seriyor.

HEDEFLENEN REKOR RAKAMLARIN ÇOK GERİSİNDE KALINDI

Wall Street Journal tarafından yayımlanan kapsamlı rapora göre, Microsoft'un abonelik sistemini canlandırmak ve kütüphanesini güçlendirmek adına milyarlarca dolar harcayarak Activision Blizzard'ı satın alması da beklenen sıçramayı yaratmaya yetmedi. Satın alma sürecine ait resmi yasal belgelerde, Xbox'ın bu yıl dünya genelinde yaklaşık 77 milyon aboneye ulaşacağı öngörülmüştü. Ancak içeriden sızan bilgilere göre, platformun mevcut aktif üye sayısının yalnızca 30 milyon civarında sıkışıp kaldığı belirtiliyor.

KAN KAYBI DEVAM EDİYOR: "2030 HEDEFİ RÜYA OLABİLİR"

Sürecin ciddiyetini anlamak adına geçmiş veriler incelendiğinde, platformun 2023 yılında 30 milyon barajını aştığı duyurulmuştu. 2024 yılına gelindiğinde ise Microsoft, resmi bir güncelleme ile üye sayısının 34 milyona ulaştığını ilan etmişti. Ancak güncel verilere bakıldığında, aradan geçen zamana rağmen abonelik sayılarının artmak bir yana, 30 milyon seviyesine geri gerilediği ve büyümenin tamamen durduğu görülüyor. Şirketin 2030 yılına kadar koyduğu 100 milyon abone hedefi ise mevcut tablo karşısında oldukça uzak bir ihtimal olarak değerlendiriliyor.

Eski Xbox CEO'su Phil Spencer, görevde olduğu dönemde Game Pass tahminlerinin karşılanamaması durumunda Microsoft'un uzun vadede oyun sektöründen tamamen çekilebileceğinin sinyallerini vermişti. Koltuğu devralan yeni CEO Asha Sharma’nın ilk hamlelerinden biri, kanamayı durdurmak adına aylık abonelik ücretlerinde indirime gitmek ve yeni Call of Duty oyunlarını çıkış gününde doğrudan kütüphaneden mahrum bırakmak oldu. Atılan bu adımlar platformu bir nebze dengelese de Game Pass'in büyüme sınırlarına dayandığı gerçeğini değiştirmedi.

GÜNCEL XBOX GAME PASS ABONELİK FİYATLARI

Temmuz 2026 itibarıyla platformun güncellenen güncel aylık abonelik tarifeleri ise şu şekilde listeleniyor:

Essential: 269 TL / aylık

Premium: 409 TL / aylık

Ultimate: 529 TL / aylık

Yalnızca Bilgisayar (PC): 419 TL / aylık