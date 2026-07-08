Bursa'daki bu sahili gören hayran kalıyor: 22 kilometrelik doğa harikası tatilcileri bekliyor

DENİZ VE DOĞA AYNI NOKTADA BULUŞUYOR

Karacabey sahili, yalnızca uzun kumsalıyla değil, sahip olduğu eşsiz ekosistemle de dikkat çekiyor. Kamp yapmak, karavanla seyahat etmek veya günübirlik doğa kaçamağı yapmak isteyenlerin tercih ettiği bölge, Marmara’nın önemli doğal turizm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.