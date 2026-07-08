Marmara Denizi kıyısında uzanan doğal sahil şeridi; uzun kumsalı, temiz doğası ve hemen arkasında bulunan longoz ormanlarıyla ziyaretçilerine farklı bir tatil deneyimi sunuyor. Yeniköy, Malkara ve Kurşunlu kıyılarını kapsayan kesintisiz sahil hattı, özellikle yaz aylarında Bursa başta olmak üzere İstanbul, Balıkesir ve çevre illerden gelen binlerce tatilciyi ağırlıyor.
Bursa'daki bu sahili gören hayran kalıyor: 22 kilometrelik doğa harikası tatilcileri bekliyor
Bursa’nın Karacabey ilçesinde yer alan 22 kilometrelik Yeniköy-Malkara-Kurşunlu sahil bandı, yaz sezonuna hazır hale getirildi. Deniz, kum ve Türkiye’nin en büyük longoz ormanlarından birini bir arada sunan bölge; kampçıların, doğaseverlerin ve tatilcilerin yeni gözde rotaları arasında yer alıyor.Kaynak: AA / İHA
DENİZ VE DOĞA AYNI NOKTADA BULUŞUYOR
Karacabey sahili, yalnızca uzun kumsalıyla değil, sahip olduğu eşsiz ekosistemle de dikkat çekiyor. Kamp yapmak, karavanla seyahat etmek veya günübirlik doğa kaçamağı yapmak isteyenlerin tercih ettiği bölge, Marmara’nın önemli doğal turizm noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
Bayram ve uzun tatil dönemlerinde on binlerce ziyaretçiyi ağırlayan sahil bandında, yeni sezon öncesi çevre düzenlemeleri, mesire alanları, altyapı ve sahil iyileştirme çalışmaları gerçekleştirildi.
Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Yeniköy sahilinin yaz sezonuna hazır hale getirildiğini belirterek çalışmaların büyük bölümünün tamamlandığını söyledi.
Başkan Karabatı, “Yeniköy sahil şeridimizi yaza hazırladık. Eksik görülen noktalarda çalışmalarımız devam ediyor. Sadece sahil şeridinde değil, bulunduğumuz mesire alanında da çalışmalarımızın sonuna geldik. Tatilcilerimizin huzuru ve refahı için gerekli tüm çalışmalar yapıldı” ifadelerini kullandı.
TATİLCİLER HEM DENİZİN HEM LANGOZ ORMANLARININ KEYFİNİ ÇIKARACAK
Karabatı, bölgenin en önemli özelliklerinden birinin deniz ve doğayı aynı anda sunması olduğunu vurgulayarak, “Vatandaşlarımız burada denizle buluşabilir, doğayla buluşabilir, longoz ekosistemini yakından görebilir. Hem denizi hem doğayı iç içe bulabilecekleri bir alan burası” dedi.
Sahil bandında ve piknik alanlarında ziyaretçileri yeni düzenlemelerin beklediğini belirten Karabatı, doğal güzellikleri koruyarak bölgeye yeni değerler kazandırmaya devam ettiklerini ifade etti.
KARACABEY SAHİLİNE İLGİ HER GEÇEN YIL ARTIYOR
Bölgede turizm yatırımlarının da hız kazandığını belirten Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, özellikle konaklama alanında önemli gelişmeler yaşandığını söyledi.
Sahil çevresinde yapımı devam eden yaklaşık 400-500 bağımsız yapı bulunduğunu belirten Karabatı, bölgenin nüfusunun ve tatilci sayısının her geçen yıl arttığına dikkat çekti.
İstanbul, Balıkesir ve çevre illere yakın konumuyla avantaj sağlayan Yeniköy-Malkara-Kurşunlu sahil hattı; uygun maliyetli tatil imkanı, kamp alanları ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor.
Karabatı, “Burası Türkiye’nin üçüncü büyük sahillerinden biri. Vatandaşlarımızın ve turizmcilerin buraya ilgisi her geçen gün artıyor. Bu güzelliği herkesin gelip yerinde görmesini tavsiye ediyorum” diye konuştu.
Doğayla iç içe tatil yapmak isteyenler için Bursa’nın Karacabey sahili, bu yaz sezonunda Marmara’nın en dikkat çeken rotalarından biri olmaya hazırlanıyor.