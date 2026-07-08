NATO'da en çok tankı olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin kaç tankı var? Kaçıncı sırada?

NATO’da en çok tankı olan ülkeler listesinde ABD ilk sırada yer aldı. Türkiye ise sahip olduğu geniş tank envanteriyle ikinci sıraya yerleşerek dikkat çekti. Kara gücünün en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilen tank sayısı, ülkelerin askeri kapasitesinde belirleyici rol oynuyor.