NATO’da en çok tankı olan ülkeler listesinde ABD ilk sırada yer aldı. Türkiye ise sahip olduğu geniş tank envanteriyle ikinci sıraya yerleşerek dikkat çekti. Kara gücünün en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilen tank sayısı, ülkelerin askeri kapasitesinde belirleyici rol oynuyor.
NATO'da en çok tankı olan ülkeler belli oldu: Türkiye'nin kaç tankı var? Kaçıncı sırada?
NATO ülkelerinin tank envanteri, Ankara’da devam eden 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile birlikte yeniden gündeme geldi. Açıklanan güncel veriler, ittifak içindeki askeri güç dengesine dair çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.Züleyha Öncü
İlk 10’da Hangi Ülkeler Var?
Açıklanan verilere göre NATO’da en fazla tank envanterine sahip ülkeler sıralaması şu şekilde:
10- İngiltere
9- Almanya
8- İspanya
7- Bulgaristan
6- Fransa
5- Romanya
4- Polonya
3-Yunanistan
2-Türkiye
1-ABD
Bazı Ülkelerde Tank Sayısı Oldukça Düşük
Listede yer alan bazı NATO ülkelerinin ise oldukça sınırlı sayıda tanka sahip olduğu görüldü. Lüksemburg, İzlanda, Litvanya, Estonya, Karadağ, Kuzey Makedonya, Belçika, Arnavutluk, Hollanda, Çekya, Portekiz, Norveç, Danimarka, Slovakya, Slovenya ve Hırvatistan listenin alt sıralarında yer aldı.
Bu durum, NATO içinde kara kuvvetlerine yapılan yatırımların ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterdiğini ortaya koydu.
Türkiye’nin Tank Sayısı Ne Kadar?
Güncel verilere göre Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yaklaşık 2 bin 238 tank bulunuyor. Bu sayı, Türkiye’yi ABD’nin ardından NATO’nun en büyük ikinci tank gücüne sahip ülkesi konumuna taşıyor.
Uzmanlar, Türkiye’nin zırhlı birlik kapasitesinin özellikle NATO’nun güney kanadındaki caydırıcılık açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekiyor.