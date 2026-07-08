SGK mirasçıya 4 başlıkta ödeme yapıyor ama kimse bilmiyor: Çeyiz yardımı bile var

İşçilere (SSK/4/1-a) Tanınan Özel Kolaylık: 5 Yıl ve 900 Gün

Sadece eski adıyla SSK'lı (4/1-a) olanlar için daha esnek bir formül mevcuttur. Borçlanma süreleri hariç olmak üzere:

-En az 5 yıldan beri sigortalı bulunmak,

-Toplam 900 gün prime sahip olmak kâfidir.

-Vefat eden sigortalılar için bu 900 günün hesabında hiçbir borçlanma (askerlik, doğum vs.) dikkate alınmaz. Hizmetlerin borçlanmasız olması şarttır.