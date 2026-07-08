Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Temmuz 2026)

Dün ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ‘CAATSA yaptırımlarını kaldırıyoruz’ açıklaması da piyasalarda etkili oldu. Öte yandan gece saatlerinde ABD'nin İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'na bombardımanı da piyasaları etkileyen bir diğer unsur oldu.