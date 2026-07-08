ABD ve İran arasındaki savaş gerilimi yerini yumuşamaya getirse de ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda İran’ı bombalamaya devam ediyor. Bu noktada piyasalarda belirsizlik havası yerini koruyor.
Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram altın, çeyrek altın kaç TL oldu? (8 Temmuz 2026)
Küresel piyasalar ABD-İran gerilimi, yaptırımların kaldırılmasına yönelik açıklamalar ile beraber altın ve petrolde hareketli saatler yaşanıyor. Dün sert bir düşüş yaşayan ons ve gram altın gece saatlerinde rotasını yeniden yukarı çevirdi. İşte Kapalıçarşı gram ve çeyrek altın fiyatları...Süleyman Çay
Dün ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik ‘CAATSA yaptırımlarını kaldırıyoruz’ açıklaması da piyasalarda etkili oldu. Öte yandan gece saatlerinde ABD'nin İran'a yönelik Hürmüz Boğazı'na bombardımanı da piyasaları etkileyen bir diğer unsur oldu.
Piyasada sabah saatlerinde altın, dolar ve petrol tarafında yükseliş gözlemlenirken, Euro bölgesinde durağan bir hava hakim. Peki piyasalardaki son durum ne? YENİÇAĞ Ekonomi Şefi Süleyman Çay piyasalara dair analizlerini paylaştı.
Dün öğlen 16.00 sıralarında yüzde 2,10’luk sert bir düşüş yaşayan ons altın 4 bin 91 dolar seviyelerine kadar düşerek 87 bin 93 dolar kayıp yaşadı. Gece saatlerinde ise ons altın tarafında toparlanma hareketleri görüldü. Yüzde 0.93 artış ile ons altın güne 4 bin 127 dolar bandında seyrediyor.
Aynı şekilde serbest piyasada gram altın, yüzde 2,07’lik düşüş gerçekleşti. 6 bin 293 TL seviyelerinden 6 bin 162 TL’ye geriledi. Gram altın gece saatlerinde bir miktar artış yaşayarak 0,94’lük bir yükseliş ile 6 bin 210 TL seviyelerine geldi.
Kapalıçarşı altın tarafında da aynı şekilde gece saatlerinde yükselişler gözlemlendi. Yüzde 0.59 seviyesinde bir artış ile Kapalıçarşı’da bir gram altının satış fiyatı 6 bin 250 TL’de satış sunuluyor. Peki gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum ne? İşte Kapalıçarşı altın fiyatları;
GRAM ALTIN
Alış Fiyatı: 6.171,6100 TL
Satış Fiyatı: 6.243,7300 TL (Değişim: %0,48)
Gün içi Düşük: 6.201,35 TL
Gün içi Yüksek: 6.256,38 TL
Kapanış: 6.213,60 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış Fiyatı: 10.139,0000 TL
Satış Fiyatı: 10.234,00 TL (Değişim: %0,58)
Gün içi Düşük: 10.155,00 TL
Gün içi Yüksek: 10.245,00 TL
Kapanış: 10.175,00 TL
YARIM ALTIN
Alış Fiyatı: 20.239,0000 TL
Satış Fiyatı: 20.426,0000 TL (Değişim: %0,59)
Gün içi Düşük: 20.267,00 TL
Gün içi Yüksek: 20.446,00 TL
Kapanış: 20.307,00 TL
TAM ALTIN
Alış Fiyatı: 40.348,0000 TL
Satış Fiyatı: 40.648,0000 TL (Değişim: %0,48)
Gün içi Düşük: 40.372,00 TL
Gün içi Yüksek: 40.730,00 TL
Kapanış: 40.452,00 TL
Dolar TL’de ise yüzde 0,17 yükseliş ile 46,84 TL seviyesinde güne başladı. Euro tarafında ise dengeli bir seyir izleniyor. Euro TL 53,57 TL bandında konumlandı.
Petrol tarafında Hazirandan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Dün öğlen saatinden şu ana kadar Brent ham petrol tarafında yüzde 5,26 artış yaşandı. 76,19 dolar seviyesinde petrol güne başladı.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir