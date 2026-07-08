Yeniçağ Gazetesi
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Ay Yıldız Karargahı ilk kez görüntülendi: NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı

Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Milli Savunma Bakanlığı’nın yapımı devam eden yeni yerleşkesi Ay Yıldız Müşterek Karargahı ilk kez NATO Savunma Bakanlarını ağırladı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, karargahın Türkiye’nin savunma gücünün önemli bir sem

Kaynak: ANKA
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Ay Yıldız Karargahı ilk kez görüntülendi: NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı - Resim: 1

Türkiye’nin savunma altyapısında önemli projelerden biri olarak gösterilen Ay Yıldız Müşterek Karargahı, ilk kez önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptı.

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Ay Yıldız Karargahı ilk kez görüntülendi: NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı - Resim: 2

Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, inşası devam eden Milli Savunma Bakanlığı’nın yeni yerleşkesinin kapıları ilk kez NATO Savunma Bakanları için açıldı.

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Ay Yıldız Karargahı ilk kez görüntülendi: NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı - Resim: 3

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde düzenlenen zirve kapsamında Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nın resepsiyona ev sahipliği yaptığı belirtildi.

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Ay Yıldız Karargahı ilk kez görüntülendi: NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı - Resim: 4

NATO SAVUNMA BAKANLARI YENİ KARARGAHI ZİYARET ETTİ

Yeni Karargah’ın Yıldız bölümünde gerçekleştirilen resepsiyonda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler konuk bakanları askeri bando eşliğinde karşıladı.

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Ay Yıldız Karargahı ilk kez görüntülendi: NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı - Resim: 5

Resepsiyonun açılışında konuşan Güler, Türk bayrağındaki hilal ve yıldızdan ilham alınarak tasarlanan kampüsün, Türkiye’nin savunma ve askeri komuta yapısını tek çatı altında birleştireceğini ifade etti.

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Ay Yıldız Karargahı ilk kez görüntülendi: NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı - Resim: 6

"DÜNYANIN SAYILI KARARGAHLARINDAN BİRİ OLACAK"

Ay Yıldız Karargahı’nın yakın zamanda faaliyete geçeceğini belirten Güler, şu ifadeleri kullandı:

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Ay Yıldız Karargahı ilk kez görüntülendi: NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı - Resim: 7

“Bu karargahımız yakın bir tarihte faaliyete geçecek ve dünyanın sayılı büyüklükteki karargahlarından birisi olacaktır. Genelkurmay Başkanlığımız ile Kuvvet Komutanlıklarımızı tek çatı altında toplayarak hem müşterek harekat kabiliyetimizi en üst seviyeye çıkarmayı hem de bürokratik süreçleri hızlandırarak maksimum hıza ve verimliliğe ulaşmayı hedefliyoruz.”

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Ay Yıldız Karargahı ilk kez görüntülendi: NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı - Resim: 8

Güler, karargahın güvenliğinin ise Çelik Kubbe stratejisi kapsamında modern hava ve kara savunma sistemleriyle sağlanacağını belirtti.

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Ay Yıldız Karargahı ilk kez görüntülendi: NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı - Resim: 9

KRİZ VE SAVAŞ SENARYOLARINA GÖRE TASARLANDI

Ay Yıldız Müşterek Karargahı’nın kriz ve savaş durumlarında kesintisiz iletişim ve sevk-idare imkanı sunacak şekilde planlandığı belirtildi.

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Ay Yıldız Karargahı ilk kez görüntülendi: NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı - Resim: 10

Akıllı ve sürdürülebilir bina teknolojileriyle donatılan yerleşkenin, Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanındaki kararlı duruşunun sembollerinden biri olacağı ifade edildi.

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Ay Yıldız Karargahı ilk kez görüntülendi: NATO Savunma Bakanları için kapılarını açtı - Resim: 11

Bakan Güler, “Burası modern bir karargah olmasının ötesinde, Türkiye’nin savunma ve güvenlik alanındaki sağlam ve kararlı duruşunun da somut bir sembolüdür” dedi.

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