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Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcıların çevrim içi durumunu daha kolay fark etmelerini sağlayacak yeni bir özelliği test etmeye başladı.

YEŞİL NOKTA DÖNEMİ

Test aşamasındaki özellikle birlikte çevrim içi olan kullanıcıların profilinin yanında yeşil bir nokta simgesi yer alacak. Böylece kullanıcılar, rehberindeki veya sohbet listesindeki kişilerin o anda aktif olup olmadığını daha kolay görebilecek.

TEST SÜRECİ BAŞLADI

Yeni özelliğin şu an sınırlı sayıdaki beta kullanıcılarıyla test edildiği belirtilirken, geri bildirimlerin ardından tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

KULLANICI DENEYİMİ DEĞİŞECEK

Yeşil nokta özelliğinin, özellikle anlık iletişim kurmak isteyen kullanıcıların çevrim içi kişileri daha hızlı tespit etmesini sağlayacağı ifade ediliyor.