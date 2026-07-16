Çinli teknoloji devi vivo, ZEISS imzalı profesyonel kamera sistemi ve Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisiyle sınırları zorlayan yeni amiral gemisi X300 Ultra modelini Türkiye'de resmen ön satışa sundu. Sınırlı sayıda getirilen telefon, lansman dönemine özel 15.000 TL'yi bulan dev fiyat avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Akıllı telefon dünyasının merakla beklediği vivo X300 Ultra, Türkiye pazarındaki yerini aldı. 13–25 Temmuz tarihleri arasında geçerli olacak ön satış dönemi boyunca kullanıcılar, markanın resmi online mağazası üzerinden teknoloji harikası bu cihaza çok özel fırsatlarla ulaşabilecek. Türkiye'ye özgü "Bozkır Yeşili" renk seçeneğiyle gelen model, hem donanımı hem de fotoğrafçılık yetenekleriyle premium segmentte yeni bir dönem başlatıyor.

PERAKENDE FİYATINDAN ANINDA 15.000 TL DÜŞÜYOR

Teknoloji dünyasında ses getiren vivo X300 Ultra'nın standart perakende satış fiyatı 129.999 TL olarak belirlendi. Ancak 25 Temmuz'a kadar vivo’nun resmi online mağazasından sipariş veren tüm teknoloji severler, anında 10.000 TL indirim kazanarak cihaza 119.999 TL’ye sahip olabiliyor.

Şirket, temmuz ayının ilk yarısında ön kayıt yaptıran sadık kullanıcılarına ise ekstra bir jest sunuyor. Bu dönemde kayıt oluşturanlar, hesaplarına tanımlanan 5.000 TL’lik ek kuponu ön satış indirimiyle birleştirebiliyor. Böylece toplam indirim miktarı 15.000 TL’ye ulaşırken, cihazın fiyatı 114.999 TL seviyesine kadar geriliyor.

FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN 200 MP ÇÖZÜNÜRLÜKTE ÖZEL KİTLER

Mobil fotoğrafçılığı profesyonel stüdyo çizgisine taşımayı amaçlayan vivo, optik sektörünün lideri ZEISS ile ortaklaşa geliştirdiği dairesel kamera modülüyle fark yaratıyor. 200 MP çözünürlüğündeki devasa ana sensör, OIS (optik görüntü sabitleme) ve hareket takipli otomatik odaklama ile sarsıntısız çekimler sunuyor.

Farklı odak uzaklıklarına ihtiyaç duyan profesyoneller için telefonun yanında sunulan özel lens kiti paketleri ve kampanyalı fiyatları ise şu şekilde listeleniyor:

-STANDART KİT: Cihaza ek olarak X300 Ultra Grip ve 200mm Extender Gen 2 aksesuarlarını barındıran bu paket, 16.999 TL indirimle 138.998 TL'den satılıyor.

-ULTRA KİT: Telefon ve grip aparatının yanında 400mm Extender Gen 2 Ultra lens bileşenini içeren paket, 15.999 TL fırsatıyla 143.998 TL üzerinden alıcı buluyor.

-MASTER KİT: Serinin en üst segmenti olan, hem 200mm hem de 400mm uzatıcı lenslerin bir arada sunulduğu bu profesyonel paket, 17.998 TL’lik indirimle 157.998 TL olarak uygulanıyor.

4K 120 FPS VİDEO VE DÖRTLÜ MİKROFON DEVRİMİ

Cihaz sadece fotoğrafta değil, sinematik video üretiminde de benzersiz yeteneklere sahip. Arkadaki tüm kameralar arasında geçiş yaparken 4K çözünürlükte saniyede 120 kare (fps) hızında 10 bit Log video kaydedebilen telefon, aynı zamanda Dolby Vision formatına da tam destek veriyor. Profesyonel Video Modu ile ISO ve beyaz ayarı gibi tüm kontrolleri yönetmenlere bırakan cihazda, dış ortam gürültülerini filtreleyen 6 farklı senaryoya uyumlu Dörtlü Mikrofon Ses Kayıt Sistemi yer alıyor.

SNAPDRAGON 8 ELİTE GEN 5 VE GÜÇLÜ BATARYA

Gücünü Qualcomm'un en yeni harikası Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alan amiral gemisi, uzun süreli performanslarda ısınmayı engellemek adına gelişmiş bir sıvı soğutma sistemiyle korunuyor. Bu yüksek performans canavarı, 6600 mAh kapasiteli devasa bir batarya ile destekleniyor. 100W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj desteğiyle çok kısa sürede dolan bu pil, yoğun kullanımda dahi kullanıcıyı yarı yolda bırakmıyor.

IP68 ve IP69 sertifikalarıyla suya ve toza karşı en üst düzey dayanıklılık sunan vivo X300 Ultra, yazılım desteğiyle de ömürlük bir yatırım vaat ediyor; marka bu model için tam 5 yıl ana işletim sistemi güncellemesi ve 7 yıl boyunca güvenlik yaması desteği sunacağını taahhüt ediyor.