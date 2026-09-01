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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, yeni güne yatay seyirle başladı. Kontrat, açılış seansında yüzde 0,03 artışla 17.212 puana yükseldi.

VİOP'TA ÖNCEKİ GÜN SATIŞ BASKISI HAKİMDİ

Ekim vadeli endeks kontratı, dün satış ağırlıklı bir seyir izledi. Normal seansı yüzde 1,10 değer kaybıyla 17.206 puandan tamamlayan kontrat, akşam seansında ise yatay bir seyir izledi.

Bugünkü açılışla birlikte endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre 6 puan yükselerek 17.212 puan seviyesine çıktı.

KÜRESEL PİYASALARDA RİSK İŞTAHI ZAYIF

Küresel piyasalarda ise negatif görünüm öne çıkıyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması, Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilim ve tahvil piyasalarında yeniden yükselen satış baskısı yatırımcıların risk iştahını sınırlıyor.

Bu gelişmeler, küresel piyasalarda fiyatlamaların daha temkinli gerçekleşmesine neden olurken, yatırımcıların gözü ekonomik veriler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin sinyallere çevrildi.

PİYASALAR YOĞUN VERİ GÜNDEMİNİ İZLEYECEK

Yurt içinde bugün imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi takip edilecek. Yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı, dünya genelindeki imalat sanayi PMI verileri ve Avro Bölgesi'nde enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 17.300 ve 17.400 puanın direnç, 17.100 ve 17.000 puanın ise destek konumunda bulunduğunu belirtti.

Yatırımcılar, küresel piyasalardaki risk iştahının yanı sıra açıklanacak ekonomik verilerin kontratın yönü üzerindeki etkisini takip edecek.