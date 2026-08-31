Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Saat 13.00 itibarıyla endeks, önceki kapanışa göre 114,86 puan ve yüzde 0,78 azalarak 14.526,70 puana geriledi.

Günün ilk yarısında BIST 100'de toplam işlem hacmi 106,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ GERİLEDİ

Bankacılık endeksi yüzde 0,96, holding endeksi ise yüzde 0,42 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında günün ilk yarısında en fazla yükselen yüzde 3,27 ile finansal kiralama, faktoring olurken, en fazla gerileyen sektör yüzde 3,09 ile taş, toprak oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA NEGATİF SEYİR

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'un Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki açıklamalarının faiz artırımı beklentilerini güçlendirmesi ve Orta Doğu'da artan gerilimin etkisiyle negatif seyrediyor.

YATIRIMCININ GÖZÜ ABD VERİSİNDE

Analistler, günün geri kalanında ABD'de açıklanacak Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.400 ve 14.300 puan destek, 14.600 ve 14.700 puan direnç seviyeleri olarak öne çıkıyor.