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Son günlerde Almanya'daki mal varlığı sebebiyle konuşulan ve hakkında soruşturma başlatılan Melih Gökçek hakkında Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından bir suç duyurusunda daha bulunuldu. Suç duyurusunun "Örgütlü Suçlar Bürosu"na yapılması dikkat çekti.

Belediye kaynaklarından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

Ankara Büyükşehir Belediyesi Avukatı Nadi Türkaslan, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ailesi, Beyaz TV Ankara ve Osmanlı Spor yöneticileri, ihaleye fesat karıştırdığı iddia edilen kişiler hakkında, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’na suç örgütü iddiasıyla 07.08.2026 tarihinde suç duyurusunda bulunmuştur.

Meydana gelen son gelişmeler nedeniyle Nadi Türkaslan, söz konusu suç duyurusunun içeriğini ve başvuruya ilişkin detayları bugün saat 13.00’te kamuoyuna açıklayacaktır.