Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kuru soğan ithalatında gümrük vergisi 31 Ocak 2027'ye kadar yüzde 5 olarak uygulanacak. Yağlık ayçiçeği tohumu ithalatında ise yılın belirli dönemlerinde gümrük vergisi yüzde 12 olacak.

Bloomberg HT'den İrfan Donat'ın haberine göre kuru soğan ithalatında yüzde 49,5 olan gümrük vergisinin 31 Ağustos 2026’ya kadar yüzde 5’e düşürülme kararına ilişkin yeni bir düzenlemeye gidildi. Yüzde 5 gümrük vergisi ile kuru soğan ithalat kararı Şubat 2027'ye kadar uzatıldı.

İthalat Rejimi Kararı’nda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Kuru soğan ithalatında gümrük vergisi, 31 Ocak 2027’ye kadar yüzde 5 olarak uygulanacak.

Bosna-Hersek, Singapur ve Kosova menşeli kuru soğan ithalatı yüzde 5’lik uygulamanın dışında tutuldu.



AYÇİÇEĞİ İTHALATINDA ORANLAR VE TARİHLER BELLİ OLDU

Kararla, tohumluk ve çerezlik olmayan yağlık ayçiçeği tohumlarına ilişkin vergi takvimi de değiştirildi.

Ürünlerin ithalatında gümrük vergisi, 1 Ocak-15 Haziran ve 1 Ekim-31 Aralık dönemlerinde yüzde 12 olarak uygulanacak.

Söz konusu ürünlerde 16 Haziran-30 Eylül döneminde ise yüzde 27 oranındaki gümrük vergisi geçerli olacak.

Karar, 27 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütecek.