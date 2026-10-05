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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, haftaya yatay seyirle 15.561,00 puandan başladı.

Cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,12 artışla 15.557,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 15.565,00 puana çıktı.

Bugün açılış seansında ise ekim vadeli endeks kontratı, önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,03 artışla 15.561,00 puandan işlem görüyor.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ BELLİ OLDU

Analistler, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 15.700 ve 15.800 puanın direnç, 15.400 ve 15.300 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.