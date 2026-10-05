Adana’da peş peşe depremler: Bektaş’tan “Süreç bitmedi” uyarısı

''2023 ve sonrasındaki depremlerin Adana Ovası'nı çevreleyen faylar üzerindeki zamana bağlı viskoelastik stres transferi yıllarca sürebilir. Bu nedenle orta büyüklükteki depremlerde özellikle zemin büyütmesinden kaynaklanabilecek hasarlara dikkat edilmelidir. Geçmiş olsun.''