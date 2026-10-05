Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Adana’da peş peşe depremler: Bektaş’tan “Süreç bitmedi” uyarısı

Adana’da peş peşe depremler: Bektaş’tan “Süreç bitmedi” uyarısı

Adana’da peş peşe meydana gelen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, ilk aşamanın atlatıldığını ancak sürecin bitmediğini belirtti. Faylar üzerindeki stres transferinin yıllarca sürebileceğini vurgulayan Bektaş, orta büyüklükteki depremlerde zemin büyütmesine bağlı hasarlara dikkat çekti

Kaynak: Diğer
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Adana’da peş peşe depremler: Bektaş’tan “Süreç bitmedi” uyarısı - Resim: 1

Prof. Dr. Osman Bektaş, Adana’da kısa aralıklarla meydana gelen depremlerin ardından ani stres transferinin ilk aşamasının büyük ölçüde sönümlendiğini belirtti. Ancak sürecin bitmediğini vurgulayan Bektaş, faylar üzerindeki stres transferinin yıllarca sürebileceğine ve zemin büyütmesinin yol açabileceği hasarlara dikkat çekti.

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Adana’da peş peşe depremler: Bektaş’tan “Süreç bitmedi” uyarısı - Resim: 2

Adana’da peş peşe meydana gelen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı iki paylaşımda sarsıntıların faylar üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Adana’da peş peşe depremler: Bektaş’tan “Süreç bitmedi” uyarısı - Resim: 3

Bektaş, kısa aralıklarla yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki depremlerin oluşturduğu ani dinamik stres transferinin ilk aşamasının, ardından meydana gelen 4,4, 4,3 ve 4,1 büyüklüğündeki depremlerle büyük ölçüde sönümlendiğini ifade etti.

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Adana’da peş peşe depremler: Bektaş’tan “Süreç bitmedi” uyarısı - Resim: 4

Paylaşımında “Üç depremin ana şok darbelerinin ilk aşaması atlatıldı” sözleriyle aktaran Bektaş, “Ancak süreç bitmiş değil” uyarısında bulundu.

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Adana’da peş peşe depremler: Bektaş’tan “Süreç bitmedi” uyarısı - Resim: 5

Faylar üzerindeki etki yıllarca sürebilir
Bektaş, 2023 ve sonrasında meydana gelen depremlerin Adana Ovası’nı çevreleyen faylar üzerindeki zamana bağlı “viskoelastik stres transferinin” yıllarca sürebileceğini belirtti.

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Adana’da peş peşe depremler: Bektaş’tan “Süreç bitmedi” uyarısı - Resim: 6

Orta büyüklükteki depremlerde de hasar riskine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Bektaş, özellikle zeminin sarsıntıyı büyütmesiyle ortaya çıkabilecek etkilere işaret etti.

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Adana’da peş peşe depremler: Bektaş’tan “Süreç bitmedi” uyarısı - Resim: 7

Bektaş, paylaşımında “Bu nedenle orta büyüklükteki depremlerde özellikle zemin büyütmesinden kaynaklanabilecek hasarlara dikkat edilmelidir” ifadelerini kullanarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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Adana’da peş peşe depremler: Bektaş’tan “Süreç bitmedi” uyarısı - Resim: 8

Prof. Dr. Osman Bektaş'ın paylaşımı şu şekilde:

''ADANA: ÜÇ DEPREMİN ANA ŞOK DARBELERİNİN İLK AŞAMASI ATLATILDI Kısa aralıklarla meydana gelen M4,8–4,9–5,2 depremlerin oluşturduğu ani dinamik stres transferinin ilk aşaması, izleyen M4,4–4,3–4,1 depremleriyle büyük ölçüde sönümleniyor.''

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Adana’da peş peşe depremler: Bektaş’tan “Süreç bitmedi” uyarısı - Resim: 9

''2023 ve sonrasındaki depremlerin Adana Ovası'nı çevreleyen faylar üzerindeki zamana bağlı viskoelastik stres transferi yıllarca sürebilir. Bu nedenle orta büyüklükteki depremlerde özellikle zemin büyütmesinden kaynaklanabilecek hasarlara dikkat edilmelidir. Geçmiş olsun.''

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