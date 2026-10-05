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Odatv’de yer alan bilgiye göre, fon vurgununa borsada işlem gören E-Data Teknoloji firması da dahil edildi. Firmanın üç büyük ortağı arasında Osman Arıkan Nacar, Ali Göl ve İsmet Köksal’ın bulunduğu belirtildi.

Fon soruşturması kapsamında şirketin ortaklarından Ali Göl tutuklandı. Şirkette yüzde 21,28 oranında ortaklığı bulunan Osman Arıkan Nacar’ın ise yurt dışında olduğu ifade edildi.

AK PARTİ’DE ÖNEMLİ GÖREVLERDE BULUNDU

Fon dolandırıcılığında 20 milyar lira kazandığı iddia edilen Osman Arıkan Nacar’ın, AK Parti iktidarı döneminde çeşitli bürokratik görevlerde bulunduğu belirtildi.

Nacar, Sağlık Bakanlığı İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Tıbbi Cihaz Daire Başkanlığı, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

İKİ KEZ AK PARTİ'DEN ADAY OLDU

Nacar, bürokrat olduğu dönemde 2015 seçimlerinde AK Parti’den milletvekili adaylığı için başvurdu ancak listeye alınmadı. Daha sonra bürokrasiye dönerek Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüttü.

24 Haziran 2018 seçimlerinde yeniden görevinden istifa eden Nacar, AK Parti’den milletvekili adaylığı için başvuruda bulundu ancak yine aday olamadı.

Nacar’ın ağabeyi Halil Nacar’ın 2020 yılında Adana İl Sağlık Müdürü olarak atandığı, ağustos ayında görev süresinin 3 yıl daha uzatıldığı belirtildi. Diğer ağabeyi Cabir Nacar’ın ise Adana’da inşaat alanında faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olduğu aktarıldı.

CENAZESİNDE AK PARTİ’DEN ÜST DÜZEY KATILIM

Osman Nacar’ın babası Ali Nacar’ın 2022 yılında hayatını kaybetmesinin ardından düzenlenen cenaze törenine AK Parti'den üst düzey katılım gerçekleşti.

AK Parti Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in Nacar kardeşlerle birlikte tabuta omuz verdiği ve cenaze töreninde onları yalnız bırakmadığı belirtildi. Törene, o dönemde Genel Başkan Yardımcısı olan eski Bakan Jülide Sarıeroğlu da katıldı.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya Fon vurgununda 2.2 milyar lira para kazandığı ortaya çıkınca AK Parti’deki görevlerinden istifa etmişti.