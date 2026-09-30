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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ekim vadeli kontrat, güne yüzde 0,19 düşüşle 15.572,00 puandan başladı.

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen ekim vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 2,07 azalışla 15.602,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da yüzde 0,19 düşerek 15.572,00 puana geriledi.

KÜRESEL PİYASALARDA GÖZLER ABD VERİLERİNDE

Küresel piyasalar, dün tahvil piyasalarında görülen satış baskısının etkisiyle karışık bir seyir izledi.

Piyasalarda bugün ABD'de açıklanacak büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verileri yakından takip edilecek.

YOĞUN VERİ GÜNDEMİ İZLENECEK

Analistler, yurt içinde işsizlik oranı ve dış ticaret dengesi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Yurt dışında ise Almanya'da işsizlik oranı ve enflasyon, ABD'de büyüme, çekirdek PCE ve ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceği ifade edildi.

VİOP'TA KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistler, teknik açıdan ekim vadeli endeks kontratında 15.400 ve 15.300 puanın destek, 15.500 ve 15.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.