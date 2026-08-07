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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, açılışta yüzde 0,29 azalışla 15.875,00 puandan işlem gördü.

DÜN YÜKSELDİ, AKŞAM KAZANÇLARINI GERİ VERDİ

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı yüzde 0,37 artışla 15.921,00 puandan tamamladı. Ancak akşam seansında kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.880,00 puana geriledi.

KÜRESEL GELİŞMELER ETKİLİ

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) gelecekteki adımlarına yönelik belirsizlikler ve Orta Doğu’da beklenen anlaşmanın gecikmesi fiyatlamaları etkiliyor.

Öte yandan, bugün ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam verisi, yatırımcıların odağında yer alıyor.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Analistlere göre teknik açıdan:

15.800 ve 15.700 puan destek

16.000 ve 16.100 puan direnç konumunda bulunuyor



