165 milyonluk görkemli düğün çok konuşulmuştu: Demirağ çifti Rüştü Reçber ile davalık oldu

DÜĞÜNLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyonun ilk etkinliği cuma akşamı, Como'nun simge otellerinden Villa d'Este'de gerçekleştirildi. Düğün töreni ise ertesi gün, Como Gölü kıyısındaki 17. yüzyıldan kalma tarihi Villa Pizzo'da yapılmıştı. Dekorasyonu, özel menüleri, eğlence programı ve havai fişek gösterileriyle dikkat çeken düğün için yaklaşık 3 milyon Euro, yani 165 milyon TL harcandığı ileri sürülmüştü.