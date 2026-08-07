Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel 165 milyonluk görkemli düğün çok konuşulmuştu: Demirağ çifti Rüştü Reçber ile davalık oldu

165 milyonluk görkemli düğün çok konuşulmuştu: Demirağ çifti Rüştü Reçber ile davalık oldu

Como Gölü’ndeki 165 milyon TL’lik görkemli düğünleriyle damga vuran gemi brokerı Ata Demirağ ve Rana Akdağ çifti haklarında açılan davanın şokuyla sarsıldı. Eski milli futbolcu Rüştü Reçber'in, Maslak’taki lüks dairelerinde kiracı olarak oturan Ata Demirağ çiftine tahliye davası açtığı iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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165 milyonluk görkemli düğün çok konuşulmuştu: Demirağ çifti Rüştü Reçber ile davalık oldu - Resim: 1

İtalya’nın ünlü Como Gölü’nde üç gün üç gece süren ve yaklaşık 165 milyon TL’ye (3 milyon euro) mal olduğu ifade edilen düğünleriyle dikkatleri üzerlerine çeken iş insanı Ata Demirağ ve Rana Akdağ çifti, haklarındaki davanın şokuyla sarsıldı.

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165 milyonluk görkemli düğün çok konuşulmuştu: Demirağ çifti Rüştü Reçber ile davalık oldu - Resim: 2

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, eski milli futbolcu Rüştü Reçber ile eşi Işıl Reçber’in, yaklaşık altı yıldır kiracıları olan iş insanı Ata Demirağ hakkında tahliye davası açtığı açığa çıktı.

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165 milyonluk görkemli düğün çok konuşulmuştu: Demirağ çifti Rüştü Reçber ile davalık oldu - Resim: 3
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165 milyonluk görkemli düğün çok konuşulmuştu: Demirağ çifti Rüştü Reçber ile davalık oldu - Resim: 4

TAHLİYE DAVASI AÇTILAR!
İstanbul 38. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın merkezinde kira sözleşmesinin ihlal edildiği iddia edildi. Işıl Reçber ve Rüştü Reçber, dava dilekçelerinde kiracıları İlke Ata Demirağ’ın İstanbul Maslak’ta bulunan konutu sözleşmeye aykırı şekilde üçüncü bir kişinin kullanımına bıraktığını ileri sürdü.

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165 milyonluk görkemli düğün çok konuşulmuştu: Demirağ çifti Rüştü Reçber ile davalık oldu - Resim: 5

Reçber çifti, bu durumun kira sözleşmesinde yer alan alt kiralama yasağını ihlal ettiğini ifade ederek taşınmazın tahliyesini talep etti.

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165 milyonluk görkemli düğün çok konuşulmuştu: Demirağ çifti Rüştü Reçber ile davalık oldu - Resim: 6

Mahkeme, Işıl Reçber’in iddiaları üzerine Maslak’taki konutta Demirağ dışında başka bir kişinin ikamet edip etmediğinin araştırılmasını istedi.

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165 milyonluk görkemli düğün çok konuşulmuştu: Demirağ çifti Rüştü Reçber ile davalık oldu - Resim: 7

Site yönetimi tarafından sunulan resmi belgelerde, 18 Eylül 2024 tarihinden itibaren daire için İspanyol uyruklu Ines Montes Cubria adına site giriş kartı düzenlendiği bilgisine yer verildi.

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165 milyonluk görkemli düğün çok konuşulmuştu: Demirağ çifti Rüştü Reçber ile davalık oldu - Resim: 8

DÜĞÜNLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Türkiye'den ve yurt dışından çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyonun ilk etkinliği cuma akşamı, Como'nun simge otellerinden Villa d'Este'de gerçekleştirildi. Düğün töreni ise ertesi gün, Como Gölü kıyısındaki 17. yüzyıldan kalma tarihi Villa Pizzo'da yapılmıştı. Dekorasyonu, özel menüleri, eğlence programı ve havai fişek gösterileriyle dikkat çeken düğün için yaklaşık 3 milyon Euro, yani 165 milyon TL harcandığı ileri sürülmüştü.

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