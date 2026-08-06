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Kaynak: AA

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, yeni güne pozitif bir başlangıç yaptı. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,11 yükselişle 13.703,13 puandan tamamlayan endeks, bugünkü açılışta da yukarı yönlü hareketini sürdürdü.

Endeks, önceki kapanışa göre 25,57 puan artarak 13.728,70 puana çıktı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,34 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,65 geriledi.

Sektörler bazında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile spor olurken, en çok kaybettiren sektör yüzde 0,74 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda ise ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve yapay zekâ denetimlerine yönelik endişeler nedeniyle belirsizlik sürüyor.

Analistler, gün içinde yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise ABD’de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.900 ve 14.000 seviyeleri direnç, 13.600 ve 13.500 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.