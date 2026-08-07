Süper Lig, yıllar boyunca dünya futbolunun en önemli yıldızlarına ev sahipliği yaptı. Yapay zekâ; oyuncuların kazandıkları kupalar, bireysel ödüller, milli takım başarıları ve kulüp kariyerlerini dikkate alarak Süper Lig tarihinin en kariyerli 10 futbolcusunu belirledi. İşte o liste...
Yapay zekaya sorduk: Süper Lig'e gelmiş en kariyerli 10 futbolcu kim?
Dünya Kupası şampiyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi kazananlarına, Ballon d'Or adaylarından Avrupa'nın en büyük yıldızlarına... Yapay zekâ, Süper Lig'de forma giyen futbolcuları kariyer başarıları, kazandıkları kupalar ve dünya futbolundaki etkilerine göre sıraladı.Kaynak: Haber Merkezi
10. Robin van Persie
Manchester United ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Hollandalı yıldız, Arsenal tarihinin en önemli golcülerinden biri olarak gösteriliyor. Kariyerinin son bölümünde Fenerbahçe forması giydi.
9. Edin Džeko
Bosna Hersek futbolunun efsane isimlerinden biri olan Džeko; Wolfsburg'da Bundesliga, Manchester City'de ise Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe'deki performansıyla da Süper Lig'de iz bıraktı.
8. Mesut Özil
2014 Dünya Kupası şampiyonu Mesut Özil; Real Madrid ve Arsenal kariyerleri boyunca sayısız başarı elde etti. Kariyerinin son yıllarında Fenerbahçe ve Başakşehir formalarını giydi.
7. Pepe
Real Madrid ile üç UEFA Şampiyonlar Ligi kupası kazanan Pepe, EURO 2016 şampiyonu Portekiz Milli Takımı'nın da en önemli isimlerinden biri oldu. Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazandı.
6. Mohamed Salah
Liverpool formasıyla Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve çok sayıda bireysel ödül kazanan Mohamed Salah, kariyerinin ardından Trabzonspor'a transfer olarak Süper Lig tarihinin en ses getiren transferlerinden birine imza attı.
5. Didier Drogba
Chelsea efsanesi Didier Drogba, UEFA Şampiyonlar Ligi başta olmak üzere birçok önemli kupa kazandı. Galatasaray'da geçirdiği dönemde de hem Türkiye'de hem Avrupa'da dikkat çeken performans sergiledi.
4. Wesley Sneijder
Inter ile tarihi üçlemeyi yaşayan ve UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Sneijder, 2010 yılında Ballon d'Or ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak gösterildi. Galatasaray'ın unutulmaz isimleri arasına girdi.
3. Nicolas Anelka
Real Madrid, Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea, PSG, Juventus ve Fenerbahçe gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Nicolas Anelka, kariyeri boyunca dünyanın en üst seviyesinde mücadele etti.
2. Roberto Carlos
2002 Dünya Kupası şampiyonu olan Brezilyalı efsane, Real Madrid ile üç UEFA Şampiyonlar Ligi ve dört La Liga şampiyonluğu yaşadı. Fenerbahçe formasıyla da Türk futbolunun unutulmaz yıldızları arasına adını yazdırdı.
1. Guti
Real Madrid altyapısından yetişen Guti, İspanyol deviyle 5 La Liga ve 3 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı. Uzun yıllar dünyanın en büyük kulüplerinden birinde forma giyen İspanyol yıldız, kariyerinin son durağı olarak Beşiktaş'ı tercih etti ve Süper Lig tarihinin en kariyerli futbolcuları arasında zirvede yer aldı.