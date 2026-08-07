4 milyar yıllık sır çözülebilir: Yaşamın ikinci başlangıcı ortaya çıktı

Bilim insanları, yaşamın Dünya'da yalnızca bir kez değil, iki ayrı kez başlamış olabileceğini öne süren dikkat çekici bir araştırmaya imza attı.

Dünya'daki yaşamın yaklaşık 4 milyar yıl önce ortaya çıktığı kabul edilse de, cansız maddelerin ilk canlı organizmalara nasıl dönüştüğü hâlâ bilim dünyasının en büyük gizemlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Canlıları cansız maddelerden ayıran en önemli özelliklerden biri metabolizmadır. Metabolizma, organizmaların yaşamlarını sürdürebilmesi için gerekli molekülleri üreten tüm kimyasal reaksiyonların oluşturduğu sistem olarak tanımlanıyor.