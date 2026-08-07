Yeniçağ Gazetesi
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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı

Yaz aylarında yoğunlaşan koyun kırkımı, yüksek kazancıyla dikkat çekiyor. Profesyonel çalışan 3 kişilik ekipler, yoğun sezonda aylık 750 bin TL'nin üzerinde gelir elde ederken, kişi başına kazanç en az 250 bin TL'ye ulaşıyor. Ancak bu gelirin arkasında saatler süren zorlu mesai bulunuyor.

Kaynak: İHA
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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı - Resim: 1

3 KİŞİLİK EKİP AYDA 750 BİN TL'Yİ AŞABİLİYOR

Küçükbaş hayvancılıkta mayıs ayıyla başlayan koyun kırkım sezonu, profesyonel ekipler için yılın en yoğun dönemini oluşturuyor.

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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı - Resim: 2

Yaz boyunca neredeyse aralıksız çalışan ekipler, koyun başına aldıkları ücret sayesinde dikkat çeken kazançlara ulaşıyor.

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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı - Resim: 3

Koyun başına 90 ila 100 TL arasında ücret alan ekipler, günlük kırkılan hayvan sayısıyla birlikte yoğun sezonda 750 bin TL'nin üzerinde ciro elde edebiliyor.

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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı - Resim: 4

Ekip üyelerinin aylık geliri ise en az 250 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor.

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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı - Resim: 5

KOYUN BAŞINA 90-100 TL ÜCRET ALIYORLAR

Çocukluğundan bu yana hayvancılıkla uğraşan ve 8 yıldır profesyonel koyun kırkımı yapan Hüseyin Ulus, ücretlerin bölgelere göre değiştiğini söyledi.

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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı - Resim: 6

Ulus, Konya'da koyun başına 90 TL, Karaman ve Aksaray gibi çevre illerde ise 100 TL ücret aldıklarını belirtti.

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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı - Resim: 7

İki kişinin günde 250 ile 280 arasında kuzu veya koyun kırktığını, üçüncü kişinin ise hayvanları yakalayıp bağladığını ifade eden Ulus...

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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı - Resim: 8

Mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında her gün sahada olduklarını, özellikle Kurban Bayramı döneminde iş yoğunluğunun daha da arttığını dile getirdi.

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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı - Resim: 9

YÜKSEK KAZANCIN ARKASINDA AĞIR MESAİ VAR

Dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünen koyun kırkımının oldukça yorucu olduğunu anlatan Ulus, sıcak havada saatlerce çalıştıklarını söyledi.

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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı - Resim: 10

Temiz bir sürüde yaklaşık 250 hayvanın 5-6 saatte kırkılabildiğini belirten Ulus, yünlerin kirli olması halinde bu sürenin 10-11 saate kadar uzayabildiğini ifade etti.

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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı - Resim: 11

KAZANÇLARINI YİNE HAYVANCILIĞA YATIRIYORLAR

Ulus, yılın 12 ayı bu meslekten geçimlerini sağladıklarını belirterek, elde ettikleri kazancı yeniden hayvancılığa yatırım yapmak için kullandıklarını söyledi.

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Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı - Resim: 12

Yaz sezonunda yoğun emek gerektiren koyun kırkımcılığı, yüksek kazancıyla dikkat çekse de sıcak hava, uzun çalışma saatleri ve fiziksel zorluklar nedeniyle sektörün en yorucu meslekleri arasında gösteriliyor.

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