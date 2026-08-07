Ayda 250 bin TL kazanıyorlar: Bu mesleği yapanları bulmak zorlaştı

3 KİŞİLİK EKİP AYDA 750 BİN TL'Yİ AŞABİLİYOR
Küçükbaş hayvancılıkta mayıs ayıyla başlayan koyun kırkım sezonu, profesyonel ekipler için yılın en yoğun dönemini oluşturuyor.
3 KİŞİLİK EKİP AYDA 750 BİN TL'Yİ AŞABİLİYOR
Küçükbaş hayvancılıkta mayıs ayıyla başlayan koyun kırkım sezonu, profesyonel ekipler için yılın en yoğun dönemini oluşturuyor.
Yaz boyunca neredeyse aralıksız çalışan ekipler, koyun başına aldıkları ücret sayesinde dikkat çeken kazançlara ulaşıyor.
Koyun başına 90 ila 100 TL arasında ücret alan ekipler, günlük kırkılan hayvan sayısıyla birlikte yoğun sezonda 750 bin TL'nin üzerinde ciro elde edebiliyor.
Ekip üyelerinin aylık geliri ise en az 250 bin TL seviyesine kadar çıkabiliyor.
KOYUN BAŞINA 90-100 TL ÜCRET ALIYORLAR
Çocukluğundan bu yana hayvancılıkla uğraşan ve 8 yıldır profesyonel koyun kırkımı yapan Hüseyin Ulus, ücretlerin bölgelere göre değiştiğini söyledi.
Ulus, Konya'da koyun başına 90 TL, Karaman ve Aksaray gibi çevre illerde ise 100 TL ücret aldıklarını belirtti.
İki kişinin günde 250 ile 280 arasında kuzu veya koyun kırktığını, üçüncü kişinin ise hayvanları yakalayıp bağladığını ifade eden Ulus...
Mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında her gün sahada olduklarını, özellikle Kurban Bayramı döneminde iş yoğunluğunun daha da arttığını dile getirdi.
YÜKSEK KAZANCIN ARKASINDA AĞIR MESAİ VAR
Dışarıdan bakıldığında kolay gibi görünen koyun kırkımının oldukça yorucu olduğunu anlatan Ulus, sıcak havada saatlerce çalıştıklarını söyledi.
Temiz bir sürüde yaklaşık 250 hayvanın 5-6 saatte kırkılabildiğini belirten Ulus, yünlerin kirli olması halinde bu sürenin 10-11 saate kadar uzayabildiğini ifade etti.
KAZANÇLARINI YİNE HAYVANCILIĞA YATIRIYORLAR
Ulus, yılın 12 ayı bu meslekten geçimlerini sağladıklarını belirterek, elde ettikleri kazancı yeniden hayvancılığa yatırım yapmak için kullandıklarını söyledi.
Yaz sezonunda yoğun emek gerektiren koyun kırkımcılığı, yüksek kazancıyla dikkat çekse de sıcak hava, uzun çalışma saatleri ve fiziksel zorluklar nedeniyle sektörün en yorucu meslekleri arasında gösteriliyor.