Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

VİOP’ta BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, açılışta önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,04 artışla 15.869,00 puandan işlem gördü.

DÜNKÜ YÜKSELİŞ SINIRLI KALDI

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen kontrat, normal seansı yüzde 0,14 artışla 15.862,00 puandan tamamladı. Akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 15.859,00 puana geriledi.

KÜRESEL PİYASALAR KARARSIZ

Küresel piyasalarda, ABD’de açıklanan ADP özel sektör istihdam verisinin beklentilerin altında kalması ve yapay zekâ denetimlerine yönelik endişeler nedeniyle yön arayışı sürüyor.

GÖZLER VERİ AKIŞINDA

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise ABD’de işsizlik maaşı başvuruları ve toptan eşya stokları öne çıkıyor.

TEKNİK SEVİYELER DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik açıdan endeks kontratında 16.000 ve 16.100 puan direnç, 15.700 ve 15.600 seviyeleri ise destek konumunda bulunuyor.