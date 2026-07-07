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Kaynak: AA

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı ağustos vadeli kontrat, açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,08 azalışla 17.496,00 puandan işlem gördü.

DÜN YÜKSELİŞLE KAPANMIŞTI

Ağustos vadeli endeks kontratı, dün alış ağırlıklı bir seyir izleyerek normal seansı yüzde 0,37 artışla 17.510,00 puandan tamamladı. Kontrat, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 17.527,00 puana kadar çıktı.

KÜRESEL RİSKLER PİYASALARI ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda, Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilerin hedef alınması sonrası Orta Doğu’da artan gerilim risk iştahını baskılıyor. Bu gelişmelerin VİOP’ta açılışa da yansıdığı görülüyor.

GÖZLER NATO ZİRVESİ VE VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, bugün başlayacak NATO Zirvesi’nden gelecek haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade ediyor.

Yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD dış ticaret dengesi verileri yatırımcılar tarafından yakından izlenecek.

KRİTİK DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Teknik açıdan değerlendirildiğinde, analistler endeks kontratında:

17.400 ve 17.300 puanı destek

17.600 ve 17.700 puanı direnç

seviyeleri olarak öne çıkarıyor.