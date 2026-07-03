Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Dün alış ağırlıklı seyreden ağustos vadeli endeks kontratı, normal seansı yüzde 0,28 artışla 17.529,00 puanda bitirmişti. Endeks kontratı akşam seansında ise kazançlarının bir kısmını geri vererek 17.510,00 puandan işlem kaydetti.

Ağustos vadeli endeks kontratı, bugün açılış seansında önceki normal seans kapanışına göre yüzde 0,21 artışla 17.565,00 puanda konumlandı.

ABD'de zayıf gelen tarım dışı istihdam verisinin ABD Merkez Bankasına (Fed) yönelik faiz artırımı endişelerini azaltması ihtimalini artırması ve teknoloji hisselerindeki satışlar küresel piyasalarda risk iştahını durağanlaştırıyor.

Ayrıca yurt içinde ise gözler bugün açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerinde olacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) haziranda yüzde 1,04 artacağını öne sürdü.

Ekonomistlerin haziran ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,04) mayısta yüzde 32,61 olan yıllık enflasyonun haziranda yüzde 32,17'ye gerileyeceği öngörülüyor. Ayrıca ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 29 kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü ile bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 17.700 ve 17.800 puanın direnç, 17.400 ve 17.300 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.