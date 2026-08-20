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Kaynak: Haber Merkezi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Kauno Zalgiris’i 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj elde etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Vincenzo Italiano, takımının performansını değerlendirirken Trossard’ın sağlık durumuna ilişkin de bilgi verdi.

TROSSARD'IN SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Karşılaşmada aldığı darbe nedeniyle oyuna devam edemeyen Trossard hakkında konuşan Italiano, yıldız futbolcuda ciddi bir sakatlık olmadığını belirtti.

İtalyan teknik adam, “Trossard hakkında şunu söyleyebilirim; kötü bir darbeye maruz kaldı. Acısı var ama bir sakatlığı yok.” ifadelerini kullandı.

"MÜKEMMEL BİR PERFORMANS"

Takımının ortaya koyduğu oyundan memnun olduğunu dile getiren Italiano, futbolcularını tebrik ederek sonucun ve performansın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Italiano, buna rağmen gelişmeye devam etmeleri gerektiğinin altını çizerek daha fazla gol bulabilecekleri pozisyonlar yakaladıklarını ifade etti.

"HER KULVARDA SONUNA KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Beşiktaş’taki beklentilere de değinen deneyimli teknik adam, henüz yolun başında olduklarını ve takımın gelişim sürecinin devam ettiğini söyledi.

Siyah-beyazlı kulüpte baskının doğal olduğunu vurgulayan Italiano, “Beşiktaş'tayız ve baskı olacak. Bu normal, bunu biliyoruz. Biz her kulvarda sonuna kadar gitmek istiyoruz.” dedi.