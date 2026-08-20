Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji yayınladığı 20 Ağustos Perşembe günü hava tahmin haritalarına göre, ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken, belirli saat dilimlerinde bölgesel yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar etkisini gösterecek.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

Sabah (06:00 - 12:00)

Günün ilk saatlerinde Türkiye genelinde parçalı az bulutlu ve güneşli bir hava etkili oluyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı kesiminde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde) yer yer hafif yağmur geçişleri gözlemlenirken, yurt genelinin diğer bölgelerinde ise açık ve sakin bir sabah yaşanıyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

Öğle (12:00 - 18:00)

Günün en sıcak saatlerinde sıcaklık artış oklarıyla da görüldüğü üzere Batı Bölgesi (Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla), Akdeniz Kıyıları (Antalya, Mersin, Adana, Hatay) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde (Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin) belirgin bir şekilde hissedilecek. Yağışlar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı hattında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) ve Iğdır çevrelerinde yerel sağanaklar şeklinde devam edecek.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

Akşam (18:00 - 24:00)

Akşam saatlerine doğru yağışlar etkisini kaybederek yalnızca Doğu Karadeniz'in dar bir kıyı şeridine çekiliyor. Günün bu saat diliminde öne çıkan en önemli meteorolojik gelişme ise rüzgar. Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde (Erzincan, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Mardin hattı) kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar etkili olmaya başlıyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

Gece (00:00 - 06:00)

21 Ağustos Cuma gününün ilk saatlerinde ülke genelinde yağış tamamen kesiliyor ve parçalı az bulutlu bir hava hakim oluyor. Rüzgar ise Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusuna (Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri) kayarak saatte 40-60 km esmeye devam ediyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

20 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

AMASYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 21

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 22

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 23

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 24

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 25

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyi doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 26

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,1 ila 0,5 m, Görüş: İyi.

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