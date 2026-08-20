Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Öğle (12:00 - 18:00)

Günün en sıcak saatlerinde sıcaklık artış oklarıyla da görüldüğü üzere Batı Bölgesi (Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla), Akdeniz Kıyıları (Antalya, Mersin, Adana, Hatay) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde (Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin) belirgin bir şekilde hissedilecek. Yağışlar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı hattında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) ve Iğdır çevrelerinde yerel sağanaklar şeklinde devam edecek.