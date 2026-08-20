Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den çifte uyarı: Kuvvetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak yağış geliyor
Meteoroloji yayınladığı 20 Ağustos Perşembe günü hava tahmin haritalarına göre, ülke genelinde parçalı bulutlu ve güneşli bir hava hakim olurken, belirli saat dilimlerinde bölgesel yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar etkisini gösterecek.Gül Devrim Koyun
HAVA SICAKLIĞI
Sıcaklıkların yurdun batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 3-5 derece, iç kesimlerinde 1-3 derece üzerinde, doğu kesimlerinde ise normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zamanla Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
Sabah (06:00 - 12:00)
Günün ilk saatlerinde Türkiye genelinde parçalı az bulutlu ve güneşli bir hava etkili oluyor. Sabah saatlerinde Doğu Karadeniz kıyı kesiminde (Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde) yer yer hafif yağmur geçişleri gözlemlenirken, yurt genelinin diğer bölgelerinde ise açık ve sakin bir sabah yaşanıyor.
Öğle (12:00 - 18:00)
Günün en sıcak saatlerinde sıcaklık artış oklarıyla da görüldüğü üzere Batı Bölgesi (Çanakkale, İzmir, Aydın, Muğla), Akdeniz Kıyıları (Antalya, Mersin, Adana, Hatay) ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde (Elazığ, Diyarbakır, Batman, Siirt, Şanlıurfa, Mardin) belirgin bir şekilde hissedilecek. Yağışlar ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyı hattında (Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin) ve Iğdır çevrelerinde yerel sağanaklar şeklinde devam edecek.
Akşam (18:00 - 24:00)
Akşam saatlerine doğru yağışlar etkisini kaybederek yalnızca Doğu Karadeniz'in dar bir kıyı şeridine çekiliyor. Günün bu saat diliminde öne çıkan en önemli meteorolojik gelişme ise rüzgar. Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu bölgesinde (Erzincan, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Mardin hattı) kuzeyli yönlerden saatte 40-60 km hıza ulaşan kuvvetli rüzgarlar etkili olmaya başlıyor.
Gece (00:00 - 06:00)
21 Ağustos Cuma gününün ilk saatlerinde ülke genelinde yağış tamamen kesiliyor ve parçalı az bulutlu bir hava hakim oluyor. Rüzgar ise Doğu Anadolu’nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusuna (Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Batman, Bitlis, Van, Hakkari çevreleri) kayarak saatte 40-60 km esmeye devam ediyor.
20 Ağustos Perşembe gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun ve Ordu'nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 33°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Iğdır'ın güney, Ağrı'nın doğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgede rüzgarın kuzeyli yönlerden zamanla kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 25°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyi doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,1 ila 0,5 m, Görüş: İyi.