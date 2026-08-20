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İngiliz basınında İran’ın Avrupa’daki ABD üslerine saldırı düzenlemeyi planladığı yönündeki haberlerin ardından NATO’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

İttifak, İran’ı doğrudan hedef alarak tüm müttefiklerini savunmak için gerekeni her zaman yapacağını duyurdu.

NATO DOĞRUDAN İRAN'I HEDEF ALDI

İran’ın Avrupa’daki ABD askeri hedeflerine yönelik olası saldırı planlarına ilişkin iddiaların gündeme gelmesinin ardından NATO’dan dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

İttifak, İran kaynaklı tehditlere karşı caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlü olduğunu vurgulayarak tüm müttefiklerini korumaya hazır olduğunu belirtti.

Açıklamada, "NATO, tüm müttefiklerini savunmak için gerekeni her zaman yapacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Bu yılın başlarında NATO hava savunma sistemlerinin İran'dan Türkiye'ye yönelen balistik füzeleri dört ayrı olayda başarıyla önlediği gibi, caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlü ve etkilidir." ifadeleri kullanıldı.

İRAN BULGARİSTAN'I UYARMIŞTI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise ABD’ye Bulgaristan’daki bir üssü kullanma izni verilmesinin ardından Sofya yönetimine dikkat çeken bir uyarı yöneltti. Bulgar mevkidaşıyla görüşen Arakçi, "İran'a karşı askeri bir saldırı düzenlemeye herhangi bir şekilde katılan taraf, sonuçlarından kesinlikle sorumlu tutulacaktır." ifadelerini kullandı.