Ferencvaros Teknik Direktörü Balazs Borbely, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Macar teknik adam, Trabzonspor'un özellikle ikinci yarıda yaptığı değişikliklerle oyunun kontrolünü ele aldığını belirtirken Süper Lig'in kalitesi hakkında da dikkat çeken ifadeler kullandı.

'TRABZONSPOR BİZİ KENDİ ALANIMIZA HAPSETTİ'

Karşılaşmanın iki yarısında farklı bir oyun ortaya çıktığını belirten Borbely açıklamaları şu şekilde:

"İlk devre topa sahip olan bizdik ve gol atma sebebimiz de buydu. İlk devre iyi olan taraf bizdik. İkinci devre ise rakibin değişiklikleri oldu ve bizi kendi alanımıza hapsetmeyi başardılar.

Rakip oyuncu değiştirdikçe sahaya kalite geldi. Rakip takımı yargılayamam ancak benim takımım çok disiplinliydi ve onlardan memnunum. Buradan iyi bir sonuçla ayrıldık."

'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE TURU GEÇMEK İSTİYORUZ'

Ferencvaros'un elde ettiği 1-0'lık avantajın ardından rövanş karşılaşmasını da değerlendiren Borbely, "Rövanşta ne olacağını tahmin etmek zor. İkinci maçta da bu skoru koruyup başarmak istiyoruz. Evimizde taraftarlarımızın desteği ile turu geçmek istiyoruz. Şu an tamamen buna odaklanmalıyız ve iyi dinlenmeliyiz." diye konuştu.