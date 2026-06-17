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Vietnam’ın Ho Chi Minh kentinde evcil hayvan hırsızlığı ve kaçak kedi ticareti yaptığı belirlenen bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Güvenlik güçlerinin uzun süredir takip ettiği şüpheliler, Güney Vietnam genelinde kedileri tuzak kurarak ve çeşitli yöntemlerle toplamakla suçlandı.

400’DEN FAZLA KEDİ KURTARILDI

Operasyonda kesime gönderilmek üzere tutulduğu belirlenen 400’den fazla canlı kedi sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca farklı bir noktada 21 kediye daha el konuldu. Olay yerinde yapılan incelemelerde yaklaşık 80 ölü kedinin de buzda muhafaza edildiği tespit edildi.

GÖZALTILAR VE SORUŞTURMA

Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin son üç yıldır bölgedeki evcil hayvanları hedef aldığı ve yasa dışı ticaret ağı kurduğu ileri sürüldü. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği bildirildi.

HAYVANLAR SAHİPLERİNE KAVUŞTU

Hayvan hakları örgütü Humane World for Animals, operasyon sonrası en az 40 çalıntı kedinin sahipleriyle yeniden buluşturulduğunu açıkladı. Kurtarma çalışmalarıyla çok sayıda hayvanın yaşamının kurtarıldığı belirtildi.

STRES NEDENİYLE KAYIPLAR YAŞANDI

Yetkililer, kurtarılan kedilerden yaklaşık 100’ünün yaşadıkları yoğun stres ve travma nedeniyle daha sonra hayatını kaybettiğini bildirdi.