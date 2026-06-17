Süper Lig'de sezonu 5. sırada bitiren Başakşehir FK, Konferans Ligi'ne ikinci tur elemelerinde katılmaya hak kazanmıştı.
İsviçre'nin Nyon kentinde çekilen kuranın ardından Başakşehir FK'nın rakibi belli oldu.
Temsilcimiz, Konferans Ligi'nin ikinci turunda Sarajevo-Inter Turku eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Bosna Hersek ekibi Sarajevo ile Finlandiya ekibi Inter Turku, Konferans Ligi'nde birinci turda karşı karşıya gelecek.
MAÇLARIN TARİHİ
Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu maçları 23 ve 30 Temmuz'da oynanacak.