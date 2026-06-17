Meteoroloji Genel Müdürlüğü 17 Haziran Çarşamba - 21 Haziran Pazar günlerini kapsayan hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre hava durumunda sert değişimlerin yaşanacağı bir hafta bizleri beklerken, cuma ve cumartesi günü yurdu sağanak yağış esir alacak.
Meteoroloji gün verdi: 4 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış görülecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 17-21 Haziran tarihli hava durumu raporuna göre 51 ilde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olurken, 7 ilde aşırı sıcaklar yaşanacak. Yağışların yarın yurda giriş yapması ve cuma-cumartesi etkili olması bekleniyor.Yunus Arıkan
Meteroroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, ülke yağışlar altındayken, Güney Doğu'da Afrika sıcakları görülecek.
İşte gün gün, bölge gölge hava durumu raporu:
17 Haziran Çarşamba
Doğu’da Sıcaklık Rekoru, Kuzeydoğu’da Yağış
Hafta ortasında yurdun genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakimken, yüksek sıcaklıklar özellikle Güney ve Doğu bölgelerinde etkisini hissettiriyor.
Sıcaklıklar: Güneydoğu Anadolu genelinde sıcaklıklar yer yer 37 derece ile 39 derece dolaylarında seyrederken, Ege kıyılarında (Aydın çevresi) 39 derece, Marmara’da ise 30 derece - 33 derece civarında ölçülüyor.
Yağış: Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda (Kars, Ardahan çevreleri) yerel gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor. İç Anadolu ve Akdeniz ise büyük oranda güneşli.
18 Haziran Perşembe
Yağış İç Kesimlere Doğru Genişliyor
Perşembe günü itibarıyla batıdan gelen yağışlı hava dalgası iç kesimlere sokulmaya başlıyor.
Hava Durumu: İç Ege (Afyonkarahisar, Kütahya), Göller Yöresi, İç Anadolu’nun batısı (Eskişehir çevresi) ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olmaya başlayacak.
Sıcaklıklar: Sıcak hava dalgası Doğu ve Güneydoğu'da etkisini sürdürüyor; Şanlıurfa ve Diyarbakır çevrelerinde termometreler 39 dereceyi gösteriyor. Kıyı Ege ve Akdeniz'e yakın bölgelerde ise 32 derece - 35 derece bandı korunuyor.
19 Haziran Cuma
Sağanak Yağış Yurdu Sarıyor, Sıcaklıklar Düşüyor
Hafta sonuna doğru yaklaşırken hava genelinde köklü bir değişim yaşanıyor.
Yağış: Cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar mevkii) dahil olmak üzere yurdun çok büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.
Sıcaklıklar: Yağışla birlikte batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar birkaç derece geriliyor. Ancak Güneydoğu Anadolu'da (Şanlıurfa ve çevresi) aşırı sıcaklar 39 derece ile zirve noktasını koruyor.
20 Haziran Cumartesi:
Hafta Sonu Planı Yapanlar Dikkat!
Cumartesi günü de cuma günkü yağışlı sistemin etkisi altında geçecek.
Hava Durumu: İstanbul dahil Marmara’nın güney ve doğusu, tüm İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini sürdürüyor.
Sıcaklıklar: Ankara ve çevresinde sıcaklıklar yağışın etkisiyle 24 derece - 26 derece seviyelerine kadar çekilirken, Güneydoğu'daki kavurucu sıcaklar yerini 37 derece - 40 derece arası bunaltıcı bir havaya bırakıyor. Kıyı Ege'de (İzmir) ise yağış yerini parçalı bulutlu bir havaya bırakarak 31 derece civarında seyrediyor.
21 Haziran Pazar
Yağış Doğuya Kayıyor, Batıda Güneş Açıyor
Haftanın son gününde yağışlı sistem yavaş yavaş yurdu terk etmeye hazırlanıyor.
Yağış: Gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı, Orta ve Doğu Karadeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda etkisini sürdürmeye devam edecek.
Hava Durumu: Kıyı Ege, Batı Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağış kesiliyor, yerini az bulutlu ve güneşli bir gökyüzüne bırakıyor. Sıcaklıklar batı bölgelerinde yeniden kademeli olarak yükseliş eğilimine giriyor.