Meteoroloji gün verdi: 4 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağış görülecek

Yağış: Cuma günü Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar mevkii) dahil olmak üzere yurdun çok büyük bir bölümünde gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması gerekiyor.

Sıcaklıklar: Yağışla birlikte batı ve iç bölgelerde sıcaklıklar birkaç derece geriliyor. Ancak Güneydoğu Anadolu'da (Şanlıurfa ve çevresi) aşırı sıcaklar 39 derece ile zirve noktasını koruyor.