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Kaynak: ANKA

Yeşilyurt ilçesine bağlı Cafana Mahallesi’nde bir evin bahçesinden gelen kedi seslerini duyan ev sakinleri, sesin yer altından geldiğini fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemede yavru kedinin bulunduğu noktayı tespit etti. Kedinin su tahliye borusunun içerisinde mahsur kaldığını belirleyen ekipler, yavruya ulaşmak için önce beton zemini hilti yardımıyla kırdı. Ardından borunun bir bölümü kesilerek yavru kedi sıkıştığı yerden sağ olarak çıkarıldı.

Yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından kurtarılan yavru kediye süt ve mama verildi. Yavru kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.