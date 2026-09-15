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Osimhen’in aylar öncesinden planladığı sürpriz organizasyonda, Kamerun asıllı Alman model ve sosyal medya fenomeni Stefanie Kim Ladewig, karşısında özel konsepti ve sevgilisi ile dostlarını görünce duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına hakim olamadı. Güzelliğiyle dikkat çeken Stefanie, yeni yaş pastasını Nijeryalı yıldız ile birlikte üfledi.

Ünlü futbolcu, “Kraliçem” diye hitap ettiği uzun süreli hayat arkadaşı Stefanie Kim Ladewig’in 27. yaş günü için İstanbul Boğazı manzaralı lüks bir otelde görkemli bir parti organize etti.

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Geceye çiftin yakın dostlarının yanı sıra tanınmış futbolcu eşleri ve aileleri de katıldı. Osimhen’i bu özel günde takım arkadaşı Mario Lemina ve eşi Fanny Neguesha yalnız bırakmazken; Melina Demirbay, Dalia Özcan ve Tanja Opoku gibi isimler de kutlamada yer aldı. Eğlenceli anların yaşandığı geceden renkli kareleri Fanny Neguesha sosyal medya hesabından paylaştı.

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Çiftin ilişkisinin temelleri, Osimhen’in 2018-2019 sezonunda Almanya’nın Wolfsburg takımında forma giydiği günlere dayanıyor. Geçmişinde büyük acılar ve kayıplar atlatmış olan Nijeryalı golcü, o dönem kulübün amigo ekibinde yer alan Stefanie ile tanıştıktan sonra hayatında yeni bir sayfa açtı. Yıllardır süren birlikteliklerini gözlerden uzak ama güçlü bir bağla sürdüren çift, Ekim 2022’de dünyaya gelen kızları Hailey True ile aile mutluluklarını perçinlemişti.