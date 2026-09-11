Galatasaray'ın eski golcüsü Alvaro Morata, sarı-kırmızılıların Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

Sporty TV'ye konuşan İspanyol santrfor, Osimhen'i dünyanın en iyi üç forvetinden biri olarak gösterirken Galatasaray'dan ayrılmasını istemediğini de söyledi.

'GALATASARAY'DAN AYRILMASINI İSTEMİYORUM'

Alvaro Morata'nın açıklamaları şu şekilde:

“Victor Osimhen, dünyanın en iyi 3 forvetinden biri. Galatasaray’dan ayrılmasını istemiyorum. Galatasaray harika bir kulüp. Umarım orada keyif alıyordur. Şu anda dünyanın en iyi ilk üç forveti; Haaland, Kane ve Osimhen.”

'TOPU BOŞLUĞA AT, BEN GOLÜ ATARIM'

Osimhen ile birlikte oynadığı döneme de değinen Morata'nın açıklamaları şu şekilde:

“Victor bir efsane. Çok komik biri. Sürekli herkese yardım ediyor. Ne adam ama! Gerçekten harika bir insan ve benim için dünyanın en iyi üç forvetinden biri. Onunla oynamaktan çok keyif aldım. Bazen Victor’un arkasında oynadığımı hatırlıyorum. Sanki ‘Topu boşluğa at, ben golü atarım’ gibiydi. Bence o dünyanın en iyilerinden biri.”