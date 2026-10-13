UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Victor Osimhen'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

İspanyol gazetesi Sport'a konuşan 27 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Barcelona'nın kalitesine vurgu yaparken Galatasaray'ın sahada nasıl mücadele etmesi gerektiğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'DÜNYANIN EN İYİ TAKIMI KONUMUNDALAR'

Victor Osimhen'in açıklamaları şu şekilde:

"Barcelona'nın tarihin en iyi takımlarından biri olduğunu biliyorum ve şu anda da dünyanın en iyi takımı konumundalar."

'CİDDİ BİR DİRENÇ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR'

"Bu kadar kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı oynuyorsanız, hem duygunuzu hem de ciddiyetinizi sahaya yansıtmalı, hücum bölgesinde baskı kurmalısınız. Rakibimiz topa çok fazla sahip oluyor, bu nedenle bu tarz maçlarda ciddi bir direnç göstermemiz gerekiyor."

'MUHTEŞEM OLACAK'

"Barcelona ile oynamak zor olacak. Ancak dürüst olmak gerekirse, takım arkadaşlarım gibi ben de bu maç için çok heyecanlıyım. Biz hazırız; sonuç ne olursa olsun başımız dik bir şekilde mücadele edeceğiz. Rams Park'ta Barcelona'ya karşı oynamak muhteşem olacak."