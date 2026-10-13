Anthony Taylor pozisyonları tek tek açıkladı: Süper Lig'de o kural değişti

Maçın daha önceki bölümünde 28.23'te Beşiktaş lehine verilen serbest vuruşta da savunma oyuncusunun sırtına yapılan benzer bir temasın haksız temas olarak değerlendirildiği görülmektedir. Dolayısıyla Vlahovic'in faulü atak başlangıç fazında David Bates'in ceza alanı içerisindeki faulünden önce gerçekleştiği için Amedspor lehine serbest vuruş verilmiştir. UEFA hakemlik talimatları doğrultusunda, potansiyel bir penaltı kararı içeren durumlarda hücum eden takım tarafından gerçekleştirilen olası ihlallerin değerlendirilmesi için atak başlangıç fazının incelenmesi gerekir.