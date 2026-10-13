Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig'de son dönemde tartışmalara neden olan hakem kararlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Anthony Taylor pozisyonları tek tek açıkladı: Süper Lig'de o kural değişti
MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor, Süper Lig'de tartışma yaratan hakem kararlarını değerlendirdi. Taylor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarındaki kritik pozisyonlara ilişkin görüşlerini paylaşırken kural talimatında önemli bir değişikliğe gidildiği açıklandı.Kaynak: Haber Merkezi
Başakşehir-Galatasaray, Fenerbahçe-Beşiktaş ve Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmaları başta olmak üzere birçok maçtaki kritik pozisyonu inceleyen İngiliz hakem direktörü, verilen kararları oyun kuralları çerçevesinde yorumladı.
SALLAI VE UMUT BOZOK'UN POZİSYONLARINI DEĞERLENDİRDİ
“İlk önce Sallai, rakibini formasından tutarak engelliyor ve ardından formasını bırakıyor. Top oynama mesafesindeyken Sallai, sağ kolunu hücum oyuncusunu engellemek amacıyla dışarı doğru hareket ettiriyor ve rakibinin yüzüne tam temas sağlıyor. Kolun bir bariyer olarak kullanılması ve rakibin yüzüne tam temas gerçekleşmesi nedeniyle Sallai'nin bu hareketi kontrolsüz olarak değerlendirilebilir.”
“Umut Bozok, rakibinin bilek üstü bölgesine krampon dişleri ile tam temas içeren bir müdahalede bulunuyor. Bu mücadelede aşırı güç kullanımı var ve rakibin sağlığını açıkça tehlikeye sokuyor.”
FENERBAHÇE-BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE ÜÇ KRİTİK POZİSYON
“Top Agbadou'nun oyun aksiyonu açısından doğal pozisyonda bulunan sağ koluna çarpıyor. Kolun topa doğru kasıtlı bir hareketi yok ve kolun pozisyonu doğal olmayan şekilde büyütmemektedir.”
“Top için Kante ile mücadele ederken Vlahovic, rakibini hafif şekilde tutuyor. Temas hafif ve süreklilik içermediğinden bu hareket Kante'nin mücadele etme yeteneği üzerinde herhangi bir etki yaratmamaktadır. Bu durumda hakemin, top kaleye girene kadar düdüğünü geciktirmesi beklenmektedir. Bu şekilde VAR'ın saha incelemesi önerme imkanı olur.”
“Oyun ceza alanına doğru ilerlerken Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu ile mücadele ediyor. Oyuncular arasındaki herhangi bir temas ceza alanı dışında gerçekleşmektedir. Bu nedenle temasın faul olarak değerlendirilmesi durumunda direkt serbest vuruş verilmelidir.”
BEŞİKTAŞ-ERZURUMSPOR MAÇINDAKİ VAR KARARINI AÇIKLADI
Beşiktaş-Erzurumspor karşılaşmasındaki Mujakic-Cerny pozisyonunu değerlendiren Taylor, VAR incelemesinin gerekçesini anlattı.
“Oyun ceza alanına girdiğinde Mujakic, topu oynanabilir mesafede bulundurmaktadır. Cerny ise top için herhangi bir mücadelede bulunmaksızın sol koluyla savunma oyuncusunu arkasından açıkça itmektedir. Hakemin sahadaki kararının incelenmesi sırasında VAR, Cerny'nin rakibini sırtından ittiğine dair açık kanıta sahip olmuştur. Ayrıca temasın şiddeti ile Mujakic'in savunma görevini gerektiği şekilde yerine getirme yetisine olan etki arasında açık bir ilişki bulunmaktadır.”
GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇINDA KALECİNİN KONTROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ
Galatasaray-Kocaelispor karşılaşmasında Deniz Gül'ün kalecinin kontrolündeki topa müdahalesini değerlendiren Taylor, oyun kurallarını hatırlattı.
“Oyun kuralları, top kalecinin elleri ile zemin arasında bulunduğu durumda, topun kalecinin kontrolünde olduğunu ifade etmektedir. Bu nedenle topa Deniz Gül tarafından kalecinin kontrolündeyken vurulduğu için ihlal gerçekleşmiştir”
UGOCHUKWU'NUN OZAN TUFAN'A MÜDAHALESİNİ YORUMLADI
Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında Ugochukwu'nun Ozan Tufan'a yaptığı müdahaleyi değerlendiren Anthony Taylor, hareketin rakibin güvenliğini tehlikeye attığını belirtti.
“Ozan Tufan ile mücadele ederken Ugochukwu topla oynamıyor ve rakibinin bacağının diz çevresindeki üst bölüme temas ediyor. Müdahale aşırı güç kullanılarak gerçekleşmiş ve rakibinin güvenliğini tehlikeye atmıştır”
AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN PENALTI VERİLMEDİ?
Amedspor-Beşiktaş karşılaşmasında Vlahovic'in müdahalesinin ardından yaşanan penaltı tartışmasına da açıklık getiren Taylor, hücum başlangıç fazının incelenmesi gerektiğini vurguladı.
Taylor'ın açıklamaları şu şekilde:
“Hakemin sahadaki kararı incelendiğinde, potansiyel penaltı ihlalinden daha önce Vlahovic tarafından gerçekleştirilen bir ihlalin cezalandırıldığı açıkça görülmektedir. İki oyuncu arasındaki ilk mücadelede, oyun ceza alanına doğru ilerlerken Vlahovic, sol koluyla savunma oyuncusunun sırt ve boyun bölgesine temas etmektedir. Bu temas haksız temas olarak değerlendirilebilir ve dolayısıyla faul olarak kabul edilebilir.
Maçın daha önceki bölümünde 28.23'te Beşiktaş lehine verilen serbest vuruşta da savunma oyuncusunun sırtına yapılan benzer bir temasın haksız temas olarak değerlendirildiği görülmektedir. Dolayısıyla Vlahovic'in faulü atak başlangıç fazında David Bates'in ceza alanı içerisindeki faulünden önce gerçekleştiği için Amedspor lehine serbest vuruş verilmiştir. UEFA hakemlik talimatları doğrultusunda, potansiyel bir penaltı kararı içeren durumlarda hücum eden takım tarafından gerçekleştirilen olası ihlallerin değerlendirilmesi için atak başlangıç fazının incelenmesi gerekir.
VAR'ın Vlahovic tarafından kullanılan kuvvetin faul oluşturup oluşturmadığını değerlendirmesi gerektiğinden, bu değerlendirme sahadaki hakemin ilk kararına bırakılmalıdır. Görüntülerde Vlahovic'in potansiyel bir ihlalin gerçekleşmiş olma ihtimali bulunsa da, UEFA talimatları doğrultusunda VAR'ın müdahale etmesi beklenmemektedir.”
ORKUN KÖKÇÜ'NÜN ŞUTUNDA ELLE OYNAMA DEĞERLENDİRMESİ
Orkun Kökçü'nün kaleye gönderdiği şutta savunma oyuncusunun koluna çarpan topu da değerlendiren Taylor, hareketin kasıtlı olduğunu ifade etti.
“Orkun Kökçü kaleye doğru şut çektiğinde, savunma oyuncusunun sağ kolu vücuduna yakındır. Daha sonra kol, kaleye giden şutu engellemek amacıyla topa doğru kasıtlı bir hareket yapmaktadır”
MHK'DAN KÜFÜR TALİMATINDA DEĞİŞİKLİK
Öte yandan MHK, hakemlere yönelik sözlü tepkilerin değerlendirilmesine ilişkin talimatta değişikliğe gitti.
Yeni düzenlemeyle birlikte İngilizcede “f... off” ifadesi de “f... you” gibi ağır hakaret kapsamında değerlendirilecek.
Bu ifadeyi kullanan futbolcuların kırmızı kartla cezalandırılması öngörülürken değişiklikle birlikte hakemlerin sözlü hakaretlere yönelik uygulayacağı yaptırım netleştirildi.