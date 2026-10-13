UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın güçlü ekipleriyle karşı karşıya gelecek.
Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına skor tahmini: '9 olabilir'
Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için dikkat çeken tahminlerde bulundu. İki temsilcimizin de mağlup olacağını savunan Çakar skor tahminlerinde bulundu.Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray, bu akşam saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise yarın aynı saatte İngiltere deplasmanında Aston Villa ile mücadele edecek.
Kritik karşılaşmalar öncesinde eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, iki temsilcimizin alacağı sonuçlara ilişkin oldukça iddialı bir tahminde bulundu.
'GALATASARAY DA FENERBAHÇE DE KAYBEDECEK'
Libero Youtube kanalında iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını değerlendiren Ahmet Çakar, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin sahadan mağlubiyetle ayrılacağını savundu.
Çakar'ın açıklamaları şu şekilde:
"Galatasaray Barcelona karşısında kaybedecek. Aston Villa Fenerbahçe oynayacak. Fenerbahçe de kaybedecek"
"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam yiyeceği gol sayısı 5 olacak. En az 5 olacak. Bu 6, 7, 8, 9 olma ihtimali de var."