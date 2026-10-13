Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına skor tahmini: '9 olabilir'

Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına skor tahmini: '9 olabilir'

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmalar için dikkat çeken tahminlerde bulundu. İki temsilcimizin de mağlup olacağını savunan Çakar skor tahminlerinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına skor tahmini: '9 olabilir' - Resim: 1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, Avrupa'nın güçlü ekipleriyle karşı karşıya gelecek.

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Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına skor tahmini: '9 olabilir' - Resim: 2

Galatasaray, bu akşam saat 22.00'de RAMS Park'ta Barcelona'yı konuk edecek. Fenerbahçe ise yarın aynı saatte İngiltere deplasmanında Aston Villa ile mücadele edecek.

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Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına skor tahmini: '9 olabilir' - Resim: 3

Kritik karşılaşmalar öncesinde eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, iki temsilcimizin alacağı sonuçlara ilişkin oldukça iddialı bir tahminde bulundu.

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Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına skor tahmini: '9 olabilir' - Resim: 4

'GALATASARAY DA FENERBAHÇE DE KAYBEDECEK'

Libero Youtube kanalında iki takımın Şampiyonlar Ligi'ndeki şansını değerlendiren Ahmet Çakar, hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin sahadan mağlubiyetle ayrılacağını savundu.

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Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına skor tahmini: '9 olabilir' - Resim: 5

Çakar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray Barcelona karşısında kaybedecek. Aston Villa Fenerbahçe oynayacak. Fenerbahçe de kaybedecek"

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Ahmet Çakar'dan Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarına skor tahmini: '9 olabilir' - Resim: 6

"Galatasaray ve Fenerbahçe'nin toplam yiyeceği gol sayısı 5 olacak. En az 5 olacak. Bu 6, 7, 8, 9 olma ihtimali de var."

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