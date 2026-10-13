Gazeteci Mehmet Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Yarkadaş'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını belirtti.

Gazeteci Barış Yarkadaş ifadeye çağrıldı - Resim : 1

İKİ İSİM ŞİKAYETÇİ OLDU

Mert'in paylaşımına göre, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile voleybolcu Derya Çayırgan, Yarkadaş'ın televizyon programlarında yaptığı konuşmalar nedeniyle şikayetçi oldu.

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Şikayetlerin ardından Barış Yarkadaş'ın savcılık tarafından ifadeye çağrıldığı ve söz konusu televizyon açıklamalarıyla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.