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Gazeteci Mehmet Mert, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Yarkadaş'ın Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldığını belirtti.

İKİ İSİM ŞİKAYETÇİ OLDU

Mert'in paylaşımına göre, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile voleybolcu Derya Çayırgan, Yarkadaş'ın televizyon programlarında yaptığı konuşmalar nedeniyle şikayetçi oldu.

Şikayetlerin ardından Barış Yarkadaş'ın savcılık tarafından ifadeye çağrıldığı ve söz konusu televizyon açıklamalarıyla ilgili ifadesinin alınacağı belirtildi.