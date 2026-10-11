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Kaynak: Haber Merkezi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 11 Ekim 2026 tarihi itibarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte 2015 yılından bu yana uygulanan 456 sıra numaralı tebliğ yürürlükten kaldırılırken; e-tebligat sisteminin işleyişi, zorunluluk kapsamı, başvuru takvimi ve sistemden çıkış koşulları baştan aşağı yenilendi.

Sistem üzerinden gönderilen elektronik tebligatlar, mükellefin hesabına ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda hukuken tebliğ edilmiş sayılacak.

KİMLER İÇİN ZORUNLU, SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Yeni tebliğ uyarınca elektronik tebligat sistemine katılması zorunlu tutulan gruplar ve başvuru takvimi şu şekilde belirlendi:

ZORUNLU GRUPLAR : Kurumlar vergisi, gerçek usulde gelir vergisi mükellefleri, kollektif ve adi komandit şirketler, ÖTV (II) sayılı liste kayıtlıları.

SON BAŞVURU TARİHİ: 30 Kasım 2026 (Mevcut yükümlüler için)

YENİ İŞE BAŞLAYAN : İşe başlama tarihini takip eden 15 gün içinde

ESKİ KULLANICILAR : 1 Temmuz 2026 öncesi kayıtlı olanlar yeniden başvurmayacak.

KİMLER MUAF TUTULACAK, SİSTEMDEN NASIL ÇIKILACAK?

Düzenleme kapsamında bazı kesimlere esneklik ve muafiyet hakları tanındı:

YÜZDE 90 ENGELLİLİK VE YAŞ SINIRI MUAFİYETİ

Engellilik oranı yüzde 90 ve üzerinde olan gerçek kişiler ile 18 yaşını doldurmamış bireyler e-tebligat sistemine katılmak zorunda olmayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ ÇIKIŞ HAKKI

Sisteme dahil olmuş 65 yaşını doldurmuş vatandaşlar, talepleri doğrultusunda vergi dairesi veya Dijital Vergi Dairesi üzerinden başvurarak sistemden ayrılabilecek.

GEÇİCİ ÇIKIŞ HALLERİ

Askerlik, kısıtlılık veya ceza infaz kurumuna girme gibi durumlar belgelendiğinde sistem kaydı dondurulabilecek; engelin kalkmasını izleyen 1 ay içinde yeniden başvuru yapılacak.

KAMU VE DİPLOMATİK MUAFİYET

Diplomatik temsilcilikler, konsolosluklar ve bazı mahalli idareler de zorunluluk kapsamı dışında tutuldu.

BAŞVURULAR DİJİTAL VERGİ DAİRESİNDEN YAPILACAK

Elektronik tebligat başvuruları Dijital Vergi Dairesi üzerinden e-Devlet entegrasyonuyla e-posta/SMS doğrulaması yapılarak ya da vergi dairelerinden şahsen/özel vekaletname ile tamamlanabilecek. Yükümlülüklerini süresinde yerine getirmeyen, şifre güvenliğini sağlamayan veya yanlış bilgi beyan eden mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu’nun ilgili ceza hükümleri uygulanacak.