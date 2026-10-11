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İspanya La Liga'da Real Madrid, Santiago Bernabeu'da ağırladığı Villarreal karşısında zor da olsa kazanmasını bildi.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli yıldız Arda Güler'in de forma giydiği mücadelede Real Madrid, son bölümü 10 kişi tamamlamasına rağmen sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

REAL MADRID ARADIĞI GOLÜ İKİNCİ YARIDA BULDU

Mücadelenin ilk yarısında hücumda daha etkili olan Real Madrid, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

İkinci yarıda Fede Valverde'nin hazırladığı pozisyonda Yan Diomande net bir vuruşla topu ağlara göndererek Real Madrid'i 1-0 öne geçti.

VINICIUS JUNIOR KIRMIZI KART GÖRDÜ

Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesi maçın en çok konuşulan detayı oldu.

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Brezilyalı yıldız, oyuna girdikten sonra 71'inci dakikada ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Ancak bu gol, pozisyon öncesinde Vinicius'un Nathan Saliba'nın saçını çektiği gerekçesiyle VAR kararıyla iptal edildi ve yıldız oyuncu kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu kararın ardından Real Madrid karşılaşmanın kalan bölümünü 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

ARDA GÜLER OYUNDAN ALINDI

Real Madrid'de Arda Güler, Vinicius Junior'ın kırmızı kart görmesinin ardından yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Son dakikalarda Villarreal beraberlik arayışları sonuç vermedi ve Real Madrid 1-0'lık galibiyetle puanını 18'e yükselterek zirve yarışındaki takibini sürdürdü.