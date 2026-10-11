Kaynak: Dış Haberler Servisi

Ordusunu güçlendirmek maksadıyla Fransa ve İsrail ile savunma anlaşmaları imzalayan Yunanistan, ABD ile de 4 milyar dolarlık yeni bir silah tedariki için mutabakata vardı. İsrail basını, Atina yönetiminin savunma harcamalarını artırma planını manşetlerine taşıdı. Tel Aviv merkezli Maariv gazetesinin "Yunanistan kesenin ağzını açtı" başlıklı haberinde, yapılan bu devasa yatırımlar Türkiye ile yaşanan gerilimlerin gölgesi üzerinden değerlendirilerek "Ankara’ya verilen 4 milyar dolarlık mesaj" olarak yorumlandı.

Haberde, Atina’nın planlarının yalnızca yeni silah alımlarını değil, farklı ülkelerden tedarik edilen sistemlerin bir arada kullanılacağı kapsamlı bir askeri yapılanmayı da içerdiği vurgulandı.

100’DEN FAZLA F-16 VİPER VE "AŞİL KALKANI" PROJESİ

Maariv gazetesinin derlediği bilgilere göre Yunanistan'ın uzun vadeli silahlanma planında öne çıkan kritik başlıklar şunlar:

F-16 VİPER MODERNİZASYONU

Yaklaşık 82 F-16 savaş uçağı Viper konfigürasyonuna yükseltilirken, 37 Block 50 tipi savaş uçağının da modernize edilmesi planlanıyor. Yaklaşık 1 milyar dolar maliyeti olması beklenen bu programla birlikte Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin 100’den fazla F-16 Viper savaş uçağına sahip olacağını açıklamıştı.

F-35 VE HELİKOPTER ALIMLARI

Yunanistan, 2024 yılında ABD üretimi 20 adet F-35 savaş uçağı ve 35 adet UH-60M Black Hawk helikopteri satın almak için de masaya oturmuştu. Yeni paketle birlikte gelişmiş füze ve bombaların tedarik edilmesi de hedefleniyor.

28 MİLYAR EURO'LUK DEV BÜTÇE

Atina yönetimi, 2036 yılına kadar savunmaya yaklaşık 28 milyar euro yatırım yapmayı hedefliyor. Bu bütçeyle savaş uçakları, helikopterler ve hava savunma sistemleri tamamen yenilenecek.

AŞİL KALKANI SİSTEMİ

Projenin en önemli ayaklarından biri olan ve insansız hava araçlarına, savaş uçaklarına ve balistik füzelere karşı koruma sağlaması amaçlanan çok katmanlı hava savunma sistemine "Aşil Kalkanı" ad verildi.

İSRAİL TEKNOLOJİLERİ DE DAHİL

Atina’nın ABD ve Fransa'nın yanı sıra İsrail üretimi silah ve savunma sistemlerini de bu plana dâhil ettiği, tüm bu askeri teknolojileri ortak bir savunma yapısı içinde entegre etmeyi hedeflediği belirtildi.