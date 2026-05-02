Antalya Manavgat Side Turizm İşletmecileri ve Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, otellerden alınan konaklama vergisinin düşürülmesine ilişkin kararı turizm sektörü adına büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren yeni düzenleme, sektörün uluslararası arenadaki gücünü pekiştirmeyi hedefliyor.

VERGİ İNDİRİMİ 2026 SONUNA KADAR GEÇERLİ

Yayımlanan karara göre, daha önce yüzde 2 olarak uygulanan konaklama vergisi yüzde 1 seviyesine çekildi. Sektöre nefes aldırması beklenen bu uygulamanın 31 Aralık 2026 tarihine kadar devam edeceği açıklandı.

"SEKTÖRÜN REKABET GÜCÜ ARTACAK"

MASTOB Başkanı Zafer Süral, indirimin stratejik önemine değinerek kararın olası etkilerini şu başlıklarla özetledi:

Artan enerji giderleri, personel yükleri ve genel maliyetler altında zorlanan turizmciler için bu indirim önemli bir destek oluşturacak.

Türkiye turizminin uluslararası pazarlarda daha avantajlı fiyatlar sunabilmesine ve daha güçlü konumlanmasına imkan tanıyacak.

Vergi yükünün azalması, hem yerli hem de yabancı turistler için tatil imkanlarının daha makul seviyelere gelmesine katkı sağlayacak.