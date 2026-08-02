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Kaynak: DHA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi denetim süreçlerinde yeni bir uygulamanın devreye alınacağını duyurdu. Yeni sistemle mükelleflerin, vergi incelemesi başlamadan önce olası eksikliklerini tespit ederek düzeltme yapabilmesinin önü açılacak.

AMAÇ GÖNÜLLÜ UYUMU ARTIRMAK

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada uygulamanın temel amacının gönüllü vergi uyumunu artırmak ve denetim süreçlerini daha kolay, hızlı ve öngörülebilir hale getirmek olduğunu belirtti.

Şimşek, yeni uygulamayla mükelleflerin vergi incelemesi başlamadan önce eksik noktalarını görebileceğini ve gerekli düzeltmeleri yapabileceğini ifade etti.

DİJİTALLEŞME İLE DENETİM SÜREÇLERİ GÜÇLENECEK

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde hayata geçirilecek uygulamanın dijital dönüşüm sürecinin bir parçası olduğu belirtildi.

Bakan Şimşek, dijitalleşmeyi hızlandıran bu adımla birlikte denetim süreçlerinin daha etkin hale getirileceğini ve kayıt dışılıkla mücadelede önemli bir katkı sağlanacağını vurguladı.

VERGİ SİSTEMİNDE ULUSLARARASI STANDART HEDEFİ

Yeni uygulamanın, Türkiye’nin vergi sistemini uluslararası standartlarla daha uyumlu hale getirme hedefinin de bir parçası olduğu belirtildi.

Bakan Şimşek, vergi uyumunu artırmaya yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.