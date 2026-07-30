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Kaynak: AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, haziran ayına ilişkin iş gücü piyasası verilerini değerlendirdi.

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işsizlik oranının haziranda yüzde 7,6’ya gerileyerek tarihi düşük seviyeye indiğini bildirdi.

İLK YARIDA ORTALAMA İŞSİZLİK YÜZDE 8,1

Bakan Şimşek, yılın ilk yarısına ilişkin verileri de paylaştı.

Buna göre, mevsimsel düzeltilmiş ortalama işsizlik oranı yıllık bazda 0,3 puan azalarak yüzde 8,1 olarak gerçekleşti.

“VERİMLİLİK ARTIŞI KRİTİK ÖNEMDE”

Şimşek, Türkiye’nin uzun vadeli kalkınma hedeflerine ulaşmasında verimlilik artışının belirleyici rol oynadığını vurguladı.

Bu kapsamda iş gücü piyasasına yönelik politikaların sürdürüleceğini ifade eden Şimşek, beşeri sermayenin niteliğini artıran ve yüksek katma değerli üretimi destekleyen adımların devam edeceğini belirtti.

REFORM VURGUSU

Açıklamada, iş gücü piyasasının etkinliğini artırmaya yönelik politikaların kararlılıkla uygulanacağı mesajı verildi.

Şimşek’in değerlendirmesi, istihdam piyasasında iyileşme eğiliminin sürdüğüne işaret etti.